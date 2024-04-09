Еще две категории украинцев получат освобождение от мобилизации: что сказано в финальной версии законопроекта

Для освобождения от мобилизации нужно заключение врачебно-консультативной комиссии

Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки завершил рассмотрение законопроекта о мобилизации, а в ВРУ его могут рассмотреть уже 10 апреля. Одним из пунктов документа является освобождение от прохождения военной службы двух категорий граждан.

Об этом сказано в выводе Комитета, который опубликовал нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко. Речь идет о тех мужчинах, которые ухаживают за инвалидами.

Первая категория — это лица, кто ухаживает за одним из членов семьи первой степени родства, который является инвалидом I или II группы. Важно уточнить, что военнообязанный должен быть занят постоянным уходом за родственниками. К первой степени родства относятся родители, муж или жена, а также дети (как родные, так и усыновленные).

Вторая категория — лица, которые ухаживают за членом семьи второй степени родства (при условии отсутствия членов семьи первой степени родства или их физической несостоятельности, что подтверждается выводом врачебно-консультативной комиссии). К этой категории родственников относятся родные братья и сестры, бабушка и дедушка, внуки.

Что в первом, что во втором случае разрешается уход только за одним членом семьи, не более.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что демобилизацию не будут рассматривать в рамках нового закона о мобилизации. Главком ВСУ назвал причину и объяснил, когда все же будет рассмотрен вопрос об увольнении военнослужащих.