"Каждая правка может быть отклонена": в Раде рассказали, когда законопроект о мобилизации начнут рассматривать в сессионном зале

Окончательное решение должен принять парламент

Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки завершил рассмотрение законопроекта о мобилизации. Было принято решение направить документ на рассмотрение во втором чтении.

Об этом в Telegram сообщил народный депутат Ярослав Железняк. По его словам, в законопроекте предусматривается множество изменений. В то же время он подчеркнул, что 10 апреля законопроект уже будет рассматриваться в зале Верховной Рады.

"Напомню, что в зале каждая правка может быть учтена или отклонена. Поэтому окончательная версия будет именно после рассмотрения парламентом и голосования в целом", — подчеркнул нардеп.

Напомним, 7 февраля Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект об усилении мобилизации. В рамках подготовки ко второму чтению к документу было подано 4195 правок.

Ранее "Телеграф" сообщал, что из законопроекта о мобилизации исключили нормы о демобилизации. Этот вопрос намерены включить в отдельный законопроект и рассмотреть индивидуально. По данным СМИ, исключение инициировал главком ВСУ Александр Сырский.

Также мы писали об основных положениях документа. В случае принятия закон вступит в силу через месяц после голосования.