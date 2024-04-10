Некоторые категории уклонистов получат "подарок": у кого не будут забирать права в случае принятия законопроекта о мобилизации

Финальная версия законопроекта еще должна пройти голосование в Раде

В Комитете по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки уже завершили рассмотрение законопроекта о мобилизации. Народные депутаты могут его начать рассматривать в сессионном зале уже 10 апреля.

Согласно одному из пунктов, лицам, уклоняющимся от мобилизации, могут забирать водительское удостоверение. Об этом говорится в заключении Комитета, опубликованном нардепом Алексеем Гончаренко.

Как будут забирать права в уклонистов

Согласно выводу, для того, чтобы ограничить уклоняющегося от мобилизации лицо в праве управления ТС, нужно пройти несколько этапов. В частности, начальник ТЦК должен обратиться в полицию, чтобы этого человека задержали и привели в военкомат. Если в ТЦК получают письменный ответ от правоохранителей, что привод осуществить невозможно, то в течение 5 дней гражданину присылают "требование" заказным письмом. Военнообязанный будет иметь 10 дней, чтобы добровольно выполнить требования. Если он их не выполняет, ТЦК обращается в суд. Именно в судебном порядке будут ограничивать уклониста в праве управления ТС — с помощью государственной исполнительной службы.

У кого из уклонистов не будут забирать права

В заключении Комитета по запрету на управление транспортным средством для уклонистов есть исключения. В частности, права не будут забирать, если вождение является основным заработком гражданина. Это касается водителей, включая такси. Они должны быть трудоустроены легально или ФОП.

Также права не будут забирать у лиц с инвалидностью и ухаживающих за лицами с инвалидностью (1 и 2 группа) или ребенком с инвалидностью. Следует отметить, что новый закон вступит в силу через месяц после того, как его примут. Однако каждый из этих пунктов может быть пересмотрен в Раде.

Ранее в комментарии "Телеграфу" адвокат Роман Кичко рассказал, как именно будет происходить процедура ограничения прав управления ТС для уклонистов, если народные избранники все же примут закон с этими правками.