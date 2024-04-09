Законопроект о мобилизации подготовили к голосованию в Раде: нардеп рассказал, что будет в окончательном варианте

В документе предусмотрен ряд изменений

Комитет Верховной Рады по национальной безопасности и обороне подготовил окончательный текст законопроекта о мобилизации. Скорее всего в таком виде он пойдет на второе чтение.

Основные положения из документа перечислил нардеп Алексей Гончаренко ("Европейская солидарность"). В случае принятия закон вступит в силу через месяц после голосования.

По его словам, в документе планируют оставить норму о праве на демобилизацию по инвалидности, а также будет введена демобилизация после возвращения из плена. Впрочем, в документе не будет норм о ротациях для военнослужащих.

Ограниченно пригодные к службе украинцы должны будут пройти повторный медосмотр в течение 12 месяцев после принятия документа. Военнообязанные (но не военнослужащие), которые получили инвалидность 2-3 группы после 24 февраля 2022 года должны будут пройти медосмотр повторно, чтобы определить пригодность к службе.

Военнослужащие после заключения первого контракта имеют право на компенсацию 50% от первого вноса по кредиту, обеспеченном предметом ипотеки.

Среди ограничений для уклонистов в документе будет оставлено ограничение консульских услуг для мужчин 18-60 лет без военно-учетных документов и ограничение на управление транспортными средствами.

Изначально Гончаренко написал, что также в документе хотят оставить доплаты ежемесячного вознаграждения в 10 тысяч всем военным и 70 тысяч тем, кто принимает участие в боевых действиях "на ноле". Впрочем, позже он добавил, что эти нормы хотят убрать.

Стоит отметить, что норму о ротациях просил исключить Главком ВСУ Александр Сырский. Он просил принять это отдельным документом.