Стала известна судьба украинского журналиста, похищенного россиянами

Пока неизвестно, как его освободить

Министерство обороны России подтвердило, что удерживает на территории своей страны украинского журналиста агентства УНИАН Дмитрия Хилюка. Оккупанты похитили его весной 2022 года.

Об этом заявила адвокат Хилюка Оксана Михалевич в эфире "Громадського радіо"

"Минобороны РФ подтвердили пребывание украинского журналиста Дмитрия Хилюка на территории РФ. Такое письмо получил отец, он обращался в Минобороны РФ и не только туда, но содержательный ответ получили от Минобороны РФ. В письме сказано, что Хилюк находится на территории РФ, и согласно статей III Женевской конвенции, передавать всевозможные известия о нем должны через комитет Красного Креста.Третья Женевская конвенция — это об обращении с военнопленными, то есть они в этом письме не говорят, что он военнопленный, но ссылаются на эту конвенцию, а потому, соответственно, они его признают военнопленным", — сказала Михалевич.

По ее словам, сейчас трудно спрогнозировать, что может помочь в процессе освобождения журналиста.

"Мы обращались еще в мае 2022 года в ЕСПЧ, никакого результата это не дает. Расследованием его похищения и пребывания занимаются "Репортеры без границ". Международное журналистское сообщество знает об этом кейсе", — добавила адвокат.

Как известно, Хилюк был похищен в селе Козаровичи Вышгородского района Киевской области в начале марта 2022 года.

В июле 2023 года "Репортеры без границ" писали, что он находится в одной из исправительных колоний Владимирской области РФ.

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