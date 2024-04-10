Стала відома доля українського журналіста, якого викрали росіяни

Наразі невідомо, як його звільнити

Міністерство оборони Росії підтвердило, що утримує на території своєї країни українського журналіста агентства УНІАН Дмитра Хилюка. Окупанти викрали його навесні 2022 року.

Про це заявила адвокатка Хилюка Оксана Михалевич в етері "Громадського радіо"

"Міноборони РФ підтвердили перебування українського журналіста Дмитра Хилюка на території РФ. Такий лист отримав батько, він звертався до Міноборони РФ і не тільки туди, але змістовну відповідь отримали від Міноборони РФ. У листі сказано, що Хилюк перебуває на території РФ, і відповідно до статей ІІІ Женевської конвенції, передавати всілякі звістки про нього мають через комітет Червоного Хреста. Третя Женевська конвенція — це про поводження з військовополоненими. Тобто вони в цьому листі не кажуть, що він військовополонений, але посилаються на цю конвенцію, а тому, відповідно, вони його визнають військовополоненим", — сказала Михалевич.

За її словами, наразі важко спрогнозувати, що може допомогти у процесі звільнення журналіста.

"Ми зверталися ще у травні 2022 році до ЄСПЛ, жодного результату це не дає. Розслідуванням його викрадення і перебування займаються "Репортери без кордонів". Міжнародна журналістська спільнота знає про цей кейс", — додала адвокатка.

Як відомо, Хилюка викрали у селі Козаровичі Вишгородського району Київської області на початку березня 2022 року.

У липні 2023 року "Репортери без кордонів" писали, що він перебуває в одній із виправних колоній Володимирської області РФ.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що близько 2500 українських дітей вивезли до Білорусі до "літніх таборів". Однак там їм промивали мозок. У цьому агресорам допомагала відома міжнародна організація.