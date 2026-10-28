Есть жалко, покупать дорого: в "Сільпо" продают хлеб необычной формы (фото)

Украинцам предложение понравилось, а цена не очень

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В сети супермаркетов "Сільпо" продают хлеб необычной формы. Он имеет вид кошачьей мордашки.

Правда, цена продукции выглядит не слишком "демократичной". Об этом сообщают местные паблики.

В посте обнародовано фото хлеба в форме кошачьей мордашки из "Сільпо", под названием "Мур-тостики". Изделие имеет интересную форму с кошачьими ушками и выглядит настолько мило, что даже есть его жалко.

"Необычный хлеб в форме кошачьей мордашки продают в "Сільпо". За 400 грамм надо отдать 99 грн. Как вам такая новинка?" – спрашивают в сообщении.

Тосты имеют форму кошачьей мордашки

Упаковка тостов напоминает кота

Что пишут в комментариях?

Пользователи с любопытством отреагировали на сообщения. Однако цена очень удивила некоторых украинцев.

"Так даже вкуснее будет";

"Хлеб хороший, но цена…";

"Вдвое дороже, но зато вдвое

1. Красивее

2. Милее

3. Да и, пожалуй, вкуснее!";

"Видимо, ароматизированный запахом кота";

"Главное, чтобы был без шерсти", — пишут в комментариях.

Не только котики: какие еще хлебные изделия продают в "Сільпо"

Следует отметить, что в официальном онлайн-каталоге "Сільпо" хлебом в форме кота ассортимент необычных тостов не ограничивается. В супермаркетах представлены еще два варианта с тематическими названиями — "Зай-тостики" и "Медве-тостики".

Все три товара имеют одинаковый вес и цену:

"Мур-тостики" — хлеб в форме кошачьей мордашки, 400 г, 99 грн.

— хлеб в форме кошачьей мордашки, 400 г, 99 грн. Зай-тостики — фигурный хлеб с изображением зайчика, 400 г, 99 грн.

— фигурный хлеб с изображением зайчика, 400 г, 99 грн. "Медве-тостики" — вариант с изображением мишки, 400 г, 99 грн.

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