Андрій Табалов: За перший місяць збору на FPV дрони для військових вже зібрано 600 000 грн

За перший місяць нової благодійної акції молочної компанії "Волошкове поле" зібрано вже 600 тисяч гривень. Ці кошти підуть на закупівлю FPV дронів для фронту.

Про це повідомив генеральний директор молочної компанії "Волошкове поле" Андрій Табалов.

"600 000 гривень зібрано на FPV дрони лише за один місяць. Такі проміжні результати збору. Нагадаю, що за умовами акції будь-яку молочну продукцію з маркуванням "Збір на 100 дронів" від молочної компанії "Волошкове поле" ви автоматично долучаєтеся до підтримки українських військових. Найлегший спосіб задонатити існує — підтримувати тих, хто підтримує своїх", — написав Андрій Табалов.

Він додав, що в благодійній акції бере участь продукція ТМ "Волошкове поле" та Первомайського молочноконсервного комбінату з легендарною згущівкою з хлопчиком. Також продукція від "Одеського короваю" та хліб Сімейний з молоком від ТМ "Формула смаку".

Чергова благодійна акція розпочалася 1 березня і триватиме до 31 травня. Закупівлю дронів проведе Благодійна фундація родини Табалових.

Як повідомлялося раніше, у січні 2024 року Благодійна фундація родини Табалових передала для потреб фронту Volkswagen Transporter Т5.

У День Збройних сил України, 6 грудня, президент Благодійної фундації родини Табалових Андрій Табалов передав для потреб ЗСУ розвідувальний дрон SHARK.