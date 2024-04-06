Зеленский поддержал предложение Макрона насчет французских войск в Украине, но есть нюанс

Некоторые идеи французского президента можно воплотить

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал заявления о возможности отправки в Украину иностранных войск, в том числе армии Франции. Он подчеркнул, что прямо пригласить не может, однако считает, что иностранные бойцы действительно могут быть полезны.

Об этом он сказал в интервью телеканалу "Мы — Украина". По мнению Зеленского, иностранные военные в Украине могут быть вовлечены в тренировку украинских военнослужащих, а также помогать ремонтировать военную технику.

"Несколько предложений Эммануэля Макрона я поддержал публично и в разговоре с ним. Тренировать наших ребят у нас. Я считаю, что это гораздо быстрее, чем отправлять наших ребят, бригады", — сказал президент.

Он также добавил, что второе, чем могли бы заниматься иностранные бойцы, – построить ремонтные хабы, чтобы ремонтировать всю западную технику в Украине, в отдельных регионах под землей.

"Это работает, и даже некоторые вещи мы уже делаем и видим, насколько это быстрее, чем мы отправляем танк или бронированную технику", — отметил Зеленский.

Также пограничная миссия может оказаться полезной, поэтому глава государства не видит оснований отказываться от такого. Поэтому в случае, если Франция действительно предоставит такую помощь, Украина будет только всячески содействовать и помогать.

Однако так Зеленский не может сказать об участии этих военных прямо в боях, ведь это даст России немалый рычаг влияния на мировое сообщество.

"Я не могу сегодня публично сказать: да, давайте, армии мира, приезжайте в Украину и сражайтесь. Потому что Россия поднимет этот хайп в мире, они начнут поднимать общества других государств, что нельзя отправлять своих детей на войну, что это не их война, начнут раскалывать единство между странами Европы и странами НАТО. Для нас это рискованно, потому что если я выступлю с такой инициативой, я вам скажу, что Россия сделает все, чтобы остановить военную помощь других государств", — сказал глава государства.

В то же время, президент напомнил, что "у нас есть некоторые добровольческие формирования, когда люди с другим происхождением, с другим гражданством приезжают и воюют за Украину. Украина никогда не будет против, если кто-то хочет помочь".

Напомним, что полковник британской армии, известный в мире эксперт по безопасности Глен Грант рассказал "Телеграфу", при каких условиях Франция может отправить в Украину свои войска.