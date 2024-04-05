Макрон еле сдержал смех: на открытии олимпийского объекта произошел конфуз (видео)

Президент Франции посетил олимпийский центр водных видов спорта

Двукратный призер чемпионата мира по прыжкам в воду Алексис Жандард оконфузился во время открытия олимпийского центра водных видов спорта в Сен-Дени. Накануне украинский спортсмен стал лучшим прыгуном в воду по версии European Aquatics.

О конфузе сообщает francebleu.fr. В трансляцию мероприятия на видео попал неудачный синхронный прыжок в исполнении трех французских спортсменов и реакция президента Франции Эммануэля Макрона на него.

Жандард во время прыжка подскользнулся и упал на трамплин, после чего оказался в воде. Президент Франции сумел сдержать смех, увидев данное представление.

К слову, Алексис ничуть не смутился из-за произошедшего. Он отметил, что попал во все сводки новостей, из-за чего популяризовал прыжки в воду в стране.

"Это заставляет людей говорить о нашем виде спорта", — заявил Жандард.

Напомним, слова мэра Парижа Анн Идальго о российских атлетах вызвали переполох в России. Не выдержал даже "голос российского биатлона" Дмитрий Губерниев, публично оскорбивший француженку. После этого олимпийский чемпион Михаил Мамиашвили сравнил поездку российских спортсменов в Париж со входом войск вермахта в столицу Франции.