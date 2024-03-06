Зеленская отказалась от приглашения Байдена из-за Навальной? В ОП объяснили ситуацию

Посольство Украины в США действительно недавно получало приглашение для первой леди

В Офисе президента Украины прокомментировали публикацию американской газеты The Washington Post о том, что первая леди Елена Зеленская отклонила приглашение на выступление Джо Байдена в Конгрессе якобы из-за того, что ее посадили бы рядом с Юлией Навальной. Однако причина заключается в другом.

Об этом пишет "Украинская правда", ссылаясь на полученных от Офиса президента ответ. Все дело в том, что Зеленская не сможет посетить мероприятие из-за своего плотного графика.

"Посольство Украины в США действительно недавно получало приглашение для первой леди Украины присутствовать 7 марта во время выступления президента США в Конгрессе. Однако из-за запланированных событий в графике, в том числе визита в Киев детей из детского дома, который заблаговременно был спланирован, к сожалению, первая леди не сможет принять участие в событии", − сообщили в ОП.

Стоит отметить, что ежегодно первая леди США приглашает ряд лиц присоединиться к ней во время выступления президента с речью "О положении дел в стране". Нередко президент упоминает их в своей речи.

Газета WP со ссылкой на источники ранее заявила, что первую леди Джилл Байден хотели посадить рядом с Зеленской и Юлией Навальной, вдовой российского оппозиционера Алексея Навального. Однако потенциальное присутствие Юлии вызвало бы дискомфорт у украинцев, в частности, из-за прошлых заявлений ее мужа о Крыме.

Как выяснилось, Юлия Навальная также отказалась от участия в этом мероприятии, объяснив это усталостью и желанием "прийти в себя".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, станет ли Юлия Навальная после смерти своего мужа продолжать его дело.