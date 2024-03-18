"Я мог бы сказать...": Трамп неожиданно высказался по поводу Путина и Навального

По словам Трампа, Навальный мог прожить еще лет 40

Экспрезидент США и один из кандидатов в следующих выборах Дональд Трамп допустил возможность того, что к смерти Алексея Навального, внезапно скончавшегося в российской тюрьме в прошлом месяце, причастен российский диктатор Владимир Путин. Так, отвечая на вопросы журналиста, политик заметил, что президент России "вероятно" причастен к смерти оппозиционера.

Соответствующее заявление он сделал в интервью телеканалу Fox News. Заметив также, что Навальный был молодым, а значит, мог "прожить еще лет 40".

"Я не знаю, но, возможно… я имею в виду возможно… я мог бы сказать, вероятно, я не знаю… Он молодой человек, поэтому по статистике он был бы жив в течение длительного времени… значит, произошло нечто необычное", — сказал кандидат в президенты США от Республиканской партии.

Также по словам Трампа, если учитывать показатели лимитов страхования, Навальный должен был прожить еще лет 40.

"Я не могу ничего сказать наверняка, но точно случилось что-то ужасное", — добавил Трамп.

Как мы писали ранее, Трамп неоднократно обещал прекратить помощь Украине и заставить Киев сесть за стол переговоров с Москвой. Такая позиция заставляет нервничать, в частности, западных партнеров, откровенно опасающихся второго срока Трампа.

Вместе с тем, во время интервью, Трамп сказал, что надеется, что ему не придется выбирать между тем, чтобы Путин "проглотил" Украину или отправкой оружия Украине.

"Я надеюсь, что до этого не дойдет", — сказал политик, снова подчеркнув, что войны "никогда не было бы" при его президентстве.

Ранее в интервью "Телеграфу" вице-президент Ассоциации политических психологов Украины Светлана Чунихина объяснила связь Путина и Трампа. Психолог рассказала, почему лидер Республиканской партии в США отвернется от кремлевского диктатора.

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