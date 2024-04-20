Нападение на полицейских под Винницей совершили военные? Что известно на данный момент о нападавших

Злоумышленников ищут по всей Украине

В сети бурно обсуждают нападение на полицейских в Винницкой области. Кто-то даже заявил, что убийцы задержаны или даже сами сдались правоохранителям. Также была информация, что злоумышленники якобы военнослужащие 28-й бригады Рыцарей Зимнего Похода, но там от них открестились.

"Телеграф" собрал всю информацию, которая известна по состоянию на 14:30. Стоит отметить, что официального подтверждения от правоохранителей о задержании не поступало.

При этом в Сухопутных войсках подтвердили, что злоумышленники — это военнослужащие одной из бригад ВСУ, но какой именно не стали раскрывать.

"На видео, которое распространяется в СМИ, присутствуют военнослужащие одной из воинских частей Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. Командование Сухопутных войск окажет максимальное содействие во всестороннем и беспристрастном расследовании в убийстве полицейского", — сказано в сообщении.

На видео с бодикамеры патрульного слышно, что один из нападавших назвал второго папой и заявил, что они вместе проходят службу. Также в сети распространили информацию о том, что злоумышленники якобы бойцы 28-й отдельной механизированной бригады. Однако командование опровергло эту информацию.

"Двое мужчин, которых разыскивают, не являются военнослужащими 28-й ОМБр. Не распространяйте неправдивую информацию", — сказано в официальном заявлении.

Но, как позже выяснилось, изначально сообщение звучало иначе, но его отредактировали. В первоначальной версии поста было сказано, что двое злоумышленников ранее служили в 28-й бригаде, но больше года не имеют к ней никакого отношения. Командование Сил обороны Юга и 28-й бригады максимально содействует следствию в поимке злоумышленников.

Также появилась информация в ряде СМИ о том, что убийцы полицейского якобы сами сдались в районе села Соболевка, Одесской области. На фото, которым сопровождалось сообщение, видны двое мужчин, но они не похожи на тех, кто попал на видеокамеры заправки. Кроме того, в Нацполиции Украины или в МВД ничего не сообщали о поимке злоумышленников. Известно, что их ищут по всей стране и уже открыто дело по 348 УКУ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). Мужчинам грозит вплоть до пожизненного заключения.

Фейковое фото с якобы задержания

Глава ОВА Одесской области Сергей Братчук отметил, что дискуссия в сети об убийстве полицейского в Винницкой области "опасная" и ее "подогревают российские боты".

"По сети распространяют мнение, что вроде бы "плохие полицейские "достают" хороших военных". Фиксируем сразу две вредные позиции: военные не выдерживают прессинг со стороны плохой полиции; украинские защитники – опасны. Градус дискуссии поднимают российские боты, играющие за обе команды", — пишет Братчук.

Он отметил, что цель российских ботов — подорвать доверие к ВСУ и правоохранителям, а также расколоть украинцев. Братчук просит украинцев не вестись на манипуляции в сети.

"Пока нет официальной информации о том, что убийцами были военные ВСУ. Центр стратегических коммуникаций призывает не подвергаться информационным провокациям и спекуляциям на трагедии. Ответы на все вопросы должно предоставить следствие", — написал глава Одесской ОВА.

Напомним, что в ночь на 20 апреля в Винницкой области двое мужчин в камуфляже напали на патрульных полицейских. Был убит 20-летний рядовой полиции Максим Зарецкий, а его напарник капитан Максим Шарапанский ранен. Правоохранители объявили план перехват.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что армия РФ убила полицейскую в Чернигове. Девушка была на больничном и случайно оказалась на месте обстрела.