Один погиб, второй получил ранения: под Винницей люди в камуфляже расстреляли полицейских (фото, видео)

Что произошло между правоохранителями и злоумышленниками, неизвестно

В Винницкой и Одесской областях ввели план перехват. Ночью 20 апреля двое мужчин в камуфляжной одежде открыли стрельбу в полицейских, один из правоохранителей погиб.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы. Известно, что злоумышленники двигались из Винницы в сторону Одесской области.

Около 2 часов ночи 20 апреля правоохранители остановили Suzuki Grand Vitara темного цвета возле села Флорино-Еланец Бершадской ТГ Гайсинского района Винницкой области. Однако во время проверки документов у водителя и пассажира, один из них начал стрелять в полицейских. 20-летрний сотрудник полиции погиб на месте, а его напарник с огнестрельным ранением левой ягодицы, ЗЧМТ, с множественными ушибами головы госпитализирован в Бершадскую ЦРБ. Причина, по которой неизвестные выстрелили в стражей порядка, неизвестна.

Злоумышленники попали на камеру видеонаблюдения на заправке. Один из них седоватый мужчина с бородой, одет в одежу цвета хаки, похожую на камуфляж, а второй — весь черной одежде и кепке, также с бородой. Всех, кто узнал нападавших, просят звонить на 102. Эти мужчины вооружены и опасны.

В Полиции Винницкой области сообщили, что уже установили личности нападавших, а также показали первые фото с места преступления.

"Благодаря усилиям оперативных служб удалось установить лиц, вероятно причастных к совершению преступления. Ориентировка разослана ко всем региональным подразделениям Национальной полиции", — сказано в сообщении.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Кировоградской области мужчина показал полицейскому половой орган. В суде он попытался объяснить причину такого поступка.