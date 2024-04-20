Патрульных под Винницей расстреляли отец и сын? Появилось видео нападения на правоохранителей

Правоохранители ищут злоумышленников, а в МВД пообещали справедливое наказание

В сети появилось видео с боди-камеры одного из правоохранителей, на которых напали в Винницкой области. Также стали известны имена правоохранителей, один из которых погиб в результате нападения.

Об этом сообщают в сети. На кадрах видно, что проверка документов проходила спокойно, пока пассажир резко не набросился на патрульного.

Так, погиб 20-летний рядовой полиции Максим Зарецкий, а ранения получил капитан Максим Шарапанский. Правоохранители объявили план перехват, установили личности нападавших и разослали ориентировки всем полицейским, чтобы как можно скорее задержать злоумышленников.

"С 2021 года он учился в Национальной академии внутренних дел и полтора года служил в секторе реагирования патрульной полиции. Без единственного сына остались родители. Он был патриотом, надежным товарищем, добросовестным и преданным делу правоохранителем", — сообщили в Нацполиции Украины.

Максим Зарецкий

Глава МВД Игорь Клименко прокомментировал инцидент. Он подчеркнул, что абсолютно неважно, в камуфляже были нападавшие, или в гражданской одежде — они понесут справедливое наказание.

"Неважно кто и в какой одежде. В каком состоянии и по какой причине. Оправдания этому преступлению нет и не может быть. Стрелков нужно найти и задержать. Они должны ответить по всей строгости Закона. Мои соболезнования семье и близким погибшего полицейского. И да: этот трагический случай показывает, что тыла для полицейских нет", — написал он в Telegram.

На кадрах видно, что патрульный остановил машину и попросил показать документы на нее. Водитель и пассажир вежливо общались с патрульным, спрашивали у него дорогу и даже шутили. На видео слышно, что водитель и пассажир — это отец и сын, которые, к тому же, представились военными и служат в одной части. Однако расслышать, где именно злоумышленники проходят службу не удается.

Нападение на полицейских случилось после того, как один из них начал осматривать багажник. По словам мужчины в черном камуфляже, там лежала москитная сетка, а под не берцы и другие принадлежности для военных. Пока отец искал документы на автомобиль, сын показывал содержимое багажника, а после попросил у отца нож, чтобы что-то открыть. Как только патрульный подошел к двери водителя, второй мужчина напал на него, а после прозвучали выстрелы. Мужчина несколько раз ударил патрульного, и пока тот пытался встать, злоумышленники скрылись.

Напомним, что инцидент произошел в Винницкой области, а злоумышленники двигались в сторону Одесской области. Объявлен пал перехват, сейчас правоохранители работают над тем, чтобы задержать нападавших. Их личности уже установлены, но официально не разглашаются.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что в Хмельницкой области женщины напали на сотрудников ТЦК. Одна из них даже выбила палкой окно в микроавтобусе, на котором приехали военные.