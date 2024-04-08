В Раде определились, кого из осужденных не возьмут в ВСУ: список от нардепа

Воспользоваться этой возможностью смогут не все, потому что есть ряд условий

В Украине могут разрешить мобилизовать осужденных в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности предложил принять за основу законопроект №11079-1.

Если за него проголосуют, осужденные смогут получить условно-досрочное увольнение для несения службы в ВСУ. Об этом сообщает народный депутат, член Комитета ВРУ по вопросам правоохранительной деятельности Максим Бужанский.

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Осужденные смогут мобилизоваться только по собственному согласию и при условии прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК). Также важно, чтобы конкретное лицо согласился принять на службу командир подразделения.

Однако не все осужденные смогут вступить в ряды ВСУ. Такой возможности не будет у граждан, получивших приговоры за совершение следующих преступлений:

убийство;

изнасилование;

педофилия;

ДТП со смертельным исходом при условии, что водитель находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;

преступления против основ национальной безопасности.

Отметим, что вопрос мобилизации осужденных в Украине является одним из наиболее обсуждаемых вопросов после регистрации законопроекта №11079-1. Некоторые считают, что осужденные имеют право отбелить свою репутацию и встать на защиту Родины. Ряд публичных людей, в частности, депутат Киевсовета Леонид Емец, выступили против такой инициативы.

Народные избранники одобрили предложение мобилизовать осужденных в феврале 2024 года. Однако нардеп Егор Чернев отметил, что нужно разработать законопроект, который бы устраивал все стороны. В первую очередь речь идет о командирах, которые будут принимать осужденных, и гражданах, отбывающих наказание, но готовых присоединиться к ВСУ.

Ранее "Телеграф" сообщал, сколько осужденных могут мобилизоваться. На вопрос ответила заместитель министра юстиции Украины Елена Высоцкая.

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