"Путин должен проиграть": Зеленский о голосовании о выделении помощи США Украине

Президент Украины отреагировал на результаты голосования

Украина благодарна Палате представителей США за принятие критически важного пакета военной помощи более чем на 60 миллиардов долларов. Эти средства окажут существенный эффект на поле боя.

Об этом рассказал в своем традиционном видеообращении президент Владимир Зеленский. Он поблагодарил всех конгрессменов и простых американцев, которые поддерживают Украину и понимают, что Россия победить не должна.

"Мы ценим каждое проявление поддержки нашего государства и независимости, наших людей и жизни нашей, которую Россия так хочет зарыть в руинах. Америка с первых дней войны проявляла свое лидерство. Именно такое американское лидерство жизненно важно для того, чтобы в мире сохранился международный порядок, основанный на правилах и предсказуемости жизни для всех народов", — сказал он.

По словам главы государства, выделенные средства пойдут на то, чтобы укрепить народы Украины и США и приблизить завершение российской войны. Кроме того, он выразил надежду на то, что документ как можно быстрее пройдет голосование в Верхней палате.

Как сообщалось ранее, 20 апреля Палата представителей проголосовала раздельные пакеты помощи Украине, Израилю и Тайваню. "Украинский документ" получил поддержку 310 конгрессменов, а 112 высказались против. Теперь документ должен быть проголосован в Сенате и в конечном итоге попасть на подпись президенту Джо Байдену.

В Пентагоне тем временем сообщили, что военная помощь Украине начнет приходить в течение недели после окончательного принятия документа.

Кроме того, Палата представителей проголосовала за законопроект №8038 о передаче Украине замороженных активов РФ. Поддержали его 360 законодателей.