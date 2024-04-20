Байден відреагував на голосування Палати представників США за допомогу Україні й іншим країнам: подробиці

Потреби на полі бою чекати не можуть

Президент США Джо Байден прокоментував ухвалення Палатою представників США законопроєкту про військову та фінансову допомогу Україні та іншим країнам. Він закликав Сенат (верхня палата Конгресу — ред.) якомога швидше розглянути цей документ і надіслати на підпис у Білий дім.

Про це йдеться у заяві Байдена, яку розповсюдила пресслужба Білого дому. Водночас президент США нагадав, що саме він "місяцями боровся" за термінове ухвалення цих документів.

"Я хочу подякувати спікеру (нижньої палати республіканця Майку — ред.) Джонсону, лідеру (демократичної меншості в нижній палаті Хакіму Джефрісу — ред.) та двопартійній коаліції законодавців у Палаті представників, які проголосували за те, щоб поставити нашу національну безпеку на перше місце. Я закликаю Сенат скоріше відправити цей пакет (законопроєктів — ред.) на мій стіл, щоб я підписав його і ми могли негайно відправити зброю та техніку в Україну, щоб задовольнити їхні нагальні потреби на полі бою", — сказав глава держави.

Схвально відреагував на рішення Палати представників Конгресу США і президент Європейської Ради Шарль Мішель. На його думку, це рішення було "давно назрілим".

"Це надсилає чіткий сигнал Кремлю: ті, хто вірять у свободу та статут ООН, продовжуватимуть підтримувати Україну та її народ", – написав він у соцмережі Х.

Раніше "Телеграф" писав, що Володимир Зеленський також прокоментував це важливе рішення для України. Він подякував усім конгресменам і простим американцям, які підтримують Україну і розуміють, що Росія перемогти не повинна.