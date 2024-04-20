Не только из США: Зеленский анонсировал подписание новых соглашений о безопасности

Президент назвал сроки их подписания

Уже в ближайшие месяцы Украина может подписать двусторонние соглашения по безопасности с такими странами, как Соединенные Штаты, странами Северной Европы, в частности с Норвегией и Швецией, а также одной из балтийских стран. Эти соглашения предполагают не только военную поддержку.

В них также речь идет о гуманитарных аспектах, помощи в восстановлении, помощи энергетике. Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью бразильскому журналисту.

"Что касается двусторонних договоров безопасности — у нас уже их девять. Мы приближаемся к важному договору с США, и после того, как мы пройдем Конгресс — а я считаю, что мы все равно дожмем и пройдем его положительно, — мы придем к мощному соглашению из США", — отметил глава государства.

Примером двустороннего соглашения, которое содержит не только военную помощь, является то, что было подписано с Германией. Ведь в нем предусмотрено 7 млрд в год для Украины.

Глава государства также выразил уверенность, что Украина может добиться высоких результатов с подписанием нового соглашения о безопасности в мае-июне.

"У нас есть несколько договоров, и я думаю, что май-июнь — и мы выйдем на договоры не только с США, мы выйдем на договоры с Северными странами (Европы — Ред.). Там мощная поддержка. Мы готовимся в Швецию и Норвегию ", — заметил Зеленский.

Более того, по словам президента, "мы приближаемся к тому, чтобы наши партнеры из балтийских стран это сделали. Думаю, что уже в апреле мы будем иметь такой результат с одной из стран".

Ранее "Телеграф" писал, что в США обсуждают вопросы по договору с Украиной в сфере безопасности. В Госдепартаменте уверены, что Украине необходима долгосрочная поддержка.