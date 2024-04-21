Заморозки до -5 и "смерть" с/х-растений: известный синоптик дал подробный прогноз погоды на конец апреля

В третью декаду апреля Украину накроют агрессивные циклоны и атмосферные фронты

Циркуляционные условия в атмосфере над Европой сложились таким образом, что за последние несколько дней холодный арктический воздух, сформированный за полярным кругом, проник в страны Центральной и даже Южной Европы. А на фоне малооблачного неба, в ночное время во многих регионах фиксируются заморозки в воздухе до 0…-5 °С. Учитывая активную вегетацию многих растений, такие аномалии погоды могут привести к негативным последствиям в сельскохозяйственной сфере.

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал известный синоптик, кандидат географических наук Игорь Кибальчич. Однако, добавил он, юго-восточная часть Европы продолжает находиться в тёплой воздушной массе на фоне южных воздушных потоков.

Карта, иллюстрирующая главные особенности атмосферной циркуляции в Европе по состоянию на 20 апреля 2024 года. Выделены зоны холода и тепла, а также струйные течения, связанные с высотной фронтальной зоной (жёлто-фиолетовые оттенки заливки).

Проникновение холода вплоть до акватории Средиземного моря и Балканского полуострова привело к активизации циклонической деятельности в указанных регионах. С учётом преобладания юго-западных ветров в атмосфере, циклоны смещаются в северо-восточном направлении, проходя через территорию Украины.

Поэтому в нашей стране во второй половине апреля погода приобрела динамичный и неустойчивы характер. Наблюдаются дожди различной интенсивности, местами — в сопровождении гроз и града; колебания температуры воздуха и атмосферного давления, а также порывистый ветер. В целом, подобные условия погоды можно ожидать и до конца апреля.

В течение третьей декады месяца через территорию Украины будут проходить циклоны и атмосферные фронты, преимущественно с юга и юго-запада. Наибольшее количество осадков прогнозируется в западных и северных областях. Более сухая и солнечная погода предвидится в восточной и южной части Украины.

Температура воздуха распределится следующим образом: в западных и северных областях ночью +4…+11 °С, 22 и 23 апреля в западных областях возможны заморозки на поверхности почвы и в воздухе до 0…-4 °С. Днём температура составит +12…+19 °С.

В центральных, южных и восточных регионах заметно теплее: в ночное время +5…+14 °С, днём +15…+23 °С, во внутренних районах Крыма в отдельные дни возможен прогрев до +25…+29 °С.

К слову, уже сейчас можно говорить о том, что апрель нынешнего года выйдет рекордно тёплым в большинстве южных, центральных и восточных областей. Однако заметный дефицит осадков здесь будет способствовать развитию засушливых процессов, а также увеличению пожароопасности в лесных массивах, подытожил Игорь Кибальчич.

Напомним, "Телеграф" сообщал, какая будет погода на Пасху в Киеве и дал прогноз на месяц.