Заморозки до -5 та "смерть" с/г-рослин: відомий синоптик дав детальний прогноз погоди на кінець квітня

У третю декаду квітня Україну накриють агресивні циклони та атмосферні фронти

Циркуляційні умови в атмосфері над Європою склалися таким чином, що за останні кілька днів холодне арктичне повітря, сформоване за полярним колом, проникло до країн Центральної і навіть Південної Європи. А на тлі малохмарного неба, у нічний час у багатьох регіонах фіксуються заморозки у повітрі до 0…-5 °С. З огляду на активну вегетацію багатьох рослин такі аномалії погоди можуть призвести до негативних наслідків у сільськогосподарській сфері.

Про це у коментарі "Телеграфу" розповів відомий синоптик, кандидат географічних наук Ігор Кібальчич. Проте, додав він, південно-східна частина Європи продовжує перебувати у теплій повітряній масі на тлі південних повітряних потоків.

Карта, що ілюструє основні особливості атмосферної циркуляції в Європі на 20 квітня 2024 року. Виділено зони холоду та тепла, а також струменеві течії, пов’язані з висотною фронтальною зоною (жовто-фіолетові відтінки заливки).

Проникнення холоду до акваторії Середземного моря і Балканського півострова призвело до активізації циклонічної діяльності у зазначених регіонах. З урахуванням переважання південно-західних вітрів в атмосфері, циклони зміщуються у північно-східному напрямку, проходячи через територію України.

Тому в нашій країні в другій половині квітня погода набула динамічного та нестійкого характеру. Спостерігаються дощі різної інтенсивності, місцями – у супроводі гроз та граду; коливання температури повітря та атмосферного тиску, а також поривчастий вітер. Загалом подібних умов погоди очікується і до кінця квітня.

Протягом третьої декади місяця через територію України проходитимуть циклони та атмосферні фронти, переважно з півдня та південного заходу. Найбільша кількість опадів прогнозується у західних та північних областях. Більш суха та сонячна погода передбачається у східній та південній частині України.

Температура повітря розподілиться наступним чином: у західних та північних областях вночі +4…+11 °С, 22 та 23 квітня у західних областях можливі заморозки на поверхні ґрунту та в повітрі до 0…-4 °С. Вдень температура становитиме +12…+19 °C.

У центральних, південних та східних регіонах помітно тепліше: у нічний час +5…+14 °С, удень +15…+23 °С, у внутрішніх районах Криму в окремі дні можливе прогрівання до +25…+29 °С.

До речі, вже зараз можна говорити про те, що квітень цього року вийде рекордно теплим у більшості південних, центральних та східних областей. Однак помітний дефіцит опадів тут сприятиме розвитку посушливих процесів, а також збільшенню пожежної небезпеки в лісових масивах, підсумував Ігор Кібальчич.

Нагадаємо, "Телеграф" повідомляв, яка буде погода на Великдень у Києві та дав прогноз на місяць.