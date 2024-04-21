Все нужное находится почти у границ Украины: в США сказали, как быстро ВСУ получат снаряды

Американское оружие для Украины может быть поставлено из европейских баз

После окончательного принятия Палатой представителей США законопроекта о помощи Украине, ВСУ могут начать получать оружие в течение нескольких дней. Необходимое может быть доставлено железной дорогой из баз хранения в Германии.

Как пишет New York Times, об этом сказал представитель Пентагона Патрик Райдер. Он не стал уточнять, какое именно оружие получит Украина, но намекнул, что там может быть большое количество боеприпасов к ПВО.

"У нас очень надежная логистическая сеть, которая позволяет нам очень быстро перемещать материальную поддержку, как мы это делали в прошлом. Мы можем отправить необходимое в течение нескольких дней", — сказал он.

Вместе с тем Райдер не стал комментировать законодательную норму о передаче украинским военным дальнобойных ракет ATACMS. По его словам, этот вопрос обсуждается, но в настоящее время ему нечего сказать по этому поводу.

Издание напоминает, что хоть основная перевалочная база США находится в штате Иллинойс, однако часто боеприпасы и оборудование передается из европейских баз Пентагона, а эти поставки координируются из территории Германии.

Как сообщалось ранее, 20 апреля Палата представителей проголосовала раздельные пакеты помощи Украине, Израилю и Тайваню. "Украинский документ" получил поддержку 310 конгрессменов, а 112 высказались против. Теперь документ должен быть проголосован в Сенате и, наконец, попасть на подпись президенту Джо Байдену.