Адвокаты Коломойского обратились в Европейский суд по правам человека: рассмотрение жалобы началось

В Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) начали рассмотрение дела украинского бизнесмена Игоря Коломойского по подаче жалобы от его адвокатов. Юристы настаивают на том, что против Коломойского незаконно возбудили уголовное дело, а также допустили ряд нарушений по соблюдению его прав и свобод.

О начале рассмотрения жалобы сообщил адвокат Коломойского Александр Лысак. Он также отметил, что надеется на справедливую оценку ситуации с бизнесменом от европейских судей.

"ЕСПЧ оценит на предмет правомерности как примененные в отношении Игоря Коломойского меры предосторожности, так и в целом законность уголовного преследования нашего клиента. Это дело будет иметь важное значение для функционирования в Украине защиты прав человека и соблюдения принципов правового государства", — сообщил адвокат.

Лисак также добавил, что в будущем сторона защиты его клиента также будет обжаловать в ЕСПЧ ряд нарушений прав человека.

"Мы должны констатировать, что с момента нашего обращения с жалобой в ЕСПЧ ситуация по соблюдению прав Игоря Коломойского значительно ухудшилась. Подозрение в течение последних месяцев абсолютно не эволюционирует. Вместе с тем, человек уже почти 8 месяцев находится под стражей по фактически необоснованному подозрению, основанному на ничем не подкрепленных предположениях. В связи с этим, мы вынуждены продолжать оспаривать незаконные действия в отношении господина Коломойского в ЕСПЧ", – подчеркнул адвокат.

Защита бизнесмена рассчитывает на оперативное и справедливое рассмотрение дела в Европейском суде. Адвокаты убеждены, что решение суда будет опираться на международные стандарты прав человека.