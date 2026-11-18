В Шэньчжэне российский президент встретился с китайским лидером и главой Белого дома перед трехсторонними переговорами

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В среду, 18 ноября, состоялась церемония совместного фотографирования перед приемом в честь глав делегаций саммита АТЭС. Глава Кремля Владимир Путин выглядел нелепо во время данного мероприятия.

На внешность Путина обратил канал NEXTA Live. Президент РФ явно нервничал и был недоволен, ведь его поставили не рядом с лидерами США и Китая Дональдом Трампом или Си Цзиньпином соответственно.

"Что у Путина с лицом?" – задал вопрос NEXTA Live.

Крупный план Путина стал поводом для обсуждения его внешности

Место на краю сравнили со скамейкой запасных

На опубликованном кадре Путин смотрит в сторону, поджав губы. Подпись к изображению обыгрывает его положение: с края человека удобно вырезать из общего фото. В комментариях расположение российского президента восприняли как унижение – особенно на фоне его желания оказаться рядом с другими лидерами.

"Что, малыш, не туда поставили? Хотел с большими дядями, а тебя кинули на скамеечку запасных!" – написала пользовательница Marina Ti.

Место российского президента сравнили со скамейкой запасных

Пользователь IQNR отдельно обратил внимание на приветствие, написав, что Си "руки даже не подал". Volodymyr K, в свою очередь, назвал Путина обиженным "вассалом", которого не поставили фотографироваться рядом с "господином".

Один из комментаторов обратил внимание на приветствие Си

Пользователи язвительно отреагировали на прием российского президента

"Хотел между Си и Трампом влезть, а поставили на место нелюбимой жены", – написал пользователь с ником "Свирид Голохвастов".

Место Путина на общем снимке стало темой политических насмешек

Припухлость на лице вызвала отдельные насмешки

Вторая тема обсуждения – заметная припухлость в области щеки Путина. На крупном плане она выглядит как выпуклость сбоку от рта. Именно эту особенность внешности пользователи стали обсуждать под вопросом NEXTA Live, предлагая насмешливые объяснения.

Пользователь LabricWayt пошутил, что у Путина "пузырь передули", а Рустем связал увиденное с зубным мостом в верхней челюсти, намекнув на ситуацию с Керченской переправой.

Припухлость на лице Путина вызвала насмешливые предположения

Комментатор Vladi упомянул ботокс. Рядом с этой репликой другой пользователь вновь вернулся к расстановке для общего снимка: он противопоставил место Трампа рядом с Си положению Путина с краю. Так в одной ветке соединились насмешки над внешностью и приемом российского президента.

В одной ветке обсуждали внешность Путина и расположение лидеров

Vladislav ARIA назвал припухлость "фингалом от Си", продолжив шутки о китайском лидере. Причину изменения внешности эта реплика не устанавливает, но передает тон обсуждения.

Шутки о внешности Путина связали с китайским лидером

Встреча в аэропорту тоже оказалась контрастной

Различия в приеме лидеров проявились еще до совместного фотографирования. Как пишет "Телеграф", 18 ноября Си Цзиньпин лично встретил президента США Дональда Трампа у трапа самолета в Шэньчжэне. Они обнялись, прослушали гимны и вместе прошли по ковровой дорожке к кортежу.

Прилетевшего накануне Путина встречал член Постоянного комитета Политбюро ЦК Компартии Китая Цай Ци, занимающий пятое место в китайской иерархии высших чиновников. Двусторонние переговоры Путина и Си состоялись 18 ноября – перед намеченной трехсторонней встречей с Трампом на полях саммита АТЭС.

Как сообщал "Телеграф", Портников считал, что удар по Крымскому мосту подрывает образ Владимира Путина как победителя накануне встреч с Дональдом Трампом и Си Цзиньпином. Детальнее читайте в оценке журналиста.