Страны G7 все больше склоняются к передаче Украине российских активов: СМИ узнали детали

Речь идет о около $300 миллиардов.

США озвучили предложение использовать доходы от замороженных активов России. Речь идет о около $300 миллиардах для помощи Украине и страны G7 все больше склоняются к этому решению.

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на двух официальных лиц стран G7, в которую входят США, Канада, Япония, Великобритания, Франция, Германия и Италия. Отмечается, что процент замороженных активов России составит около $5 миллиардов в год.

Этот вариант поможет преодолеть разногласия между США и Европой накануне саммита лидеров G7. Он пройдет в Италии в июне этого года.

"Члены G7 все еще спорят об определенных "сдерживающих факторах", которые могут уменьшить ожидаемые доходы до $2,5-3 млрд", — сказал один из чиновников, вспомнив 25-процентную ставку налога в Бельгии, применяемую "комиссию за удобство". депозитарием Euroclear, а также предложенный резерв на случай судебных разбирательств.

Министры финансов G7 будут рассматривать этот вопрос на встрече в конце мая.

"Мы ощущаем неотложную потребность в достижении международного консенсуса. Все признают, что нам нужно делать больше", — сказал собеседник агентства.

Как известно, в Белом доме настаивают на том, что все варианты, включая прямую конфискацию российских активов, оправданы с точки зрения международного права.

Ранее Телеграф писал, что в Европе пока не готовы конфисковать российские замороженные активы, но во Франции уже заговорили о том, что поддерживают идею введения налога на прибыль от них. Общая сумма может составлять от 3 до 5 миллиардов евро в год.

В то же время Великобритания предлагала Украине одолжить все замороженные активы центрального банка России. Активы могут быть использованы в качестве гарантии выплаты репараций, которые Москва будет вынуждена платить Киеву по окончании войны.