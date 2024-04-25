Країни G7 дедалі більше схиляються до передачі Україні російських активів: ЗМІ дізналися деталі

Йдеться про близько $300 мільярдів

США озвучили пропозицію використати доходи від заморожених активів Росії. Йдеться про близько $300 мільярдів для допомоги Україні і країни G7 дедалі більше схиляються до цього рішення.

Про це повідомляє Reuters, почилаючись на двох офіційних осіб країн G7, до якої входять США, Канада, Японія, Велика Британія, Франція, Німеччина та Італія. Зазначається, що відсоток від заморожених активів Росії становитиме близько $5 мільярдів на рік.

Цей варіант допоможе подолати розбіжності між США та Європою напередодні саміту лідерів G7. Він пройде в Італії у червні цього року.

"Члени G7 все ще сперечаються про певні "стримувальні фактори", які можуть зменшити очікувані доходи до $2,5-3 млрд", — сказав один із чиновників, згадавши 25-відсоткову ставку податку в Бельгії, "комісію за зручність", що застосовується депозитарієм Euroclear, а також запропонований резерв на випадок судових розглядів.

Міністри фінансів G7 розглядатимуть це питання на зустрічі наприкінці травня.

"Ми відчуваємо нагальну потребу в досягненні міжнародного консенсусу. Всі визнають, що нам треба робити більше", — сказав співрозмовник агентства.

Як відомо, у Білому домі наполягають на тому, що всі варіанти, включно з прямою конфіскацією російських активів, виправдані з погляду міжнародного права.

Раніше "Телеграф" писав, що у Європі поки що не готові конфіскувати російські заморожені активи, але у Франції вже заговорили про те, що підтримують ідею запровадження податку на прибуток від них. Загальна сума може становити від 3 до 5 мільярдів євро на рік.

Водночас Велика Британія пропонувала Україні позичити всі заморожені активи центрального банку Росії. Активи можуть бути використані як гарантія виплати репарацій, які Москва буде змушена сплачувати Києву після завершення війни.