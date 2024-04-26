В Украине легализовали домашних работников: что изменит новый закон

Закон предусматривает много нововведений

В четверг, 25 апреля, Верховная Рада приняла закон о регулировании труда домашних работников. В частности, он вводит в законодательство понятие "домашний труд".

За соответствующий законопроект №5695 проголосовал 231 народный депутат. Этот документ должен обеспечить социальную защиту домашних работников и снизить уровень незадекларированных работников.

После принятия закона в Кодексе законов о труде Украины появится новая глава XI-A "Регулирование труда домашних работников". Она будет состоять из шести новых статей, в которых определяются понятия домашнего труда и домашних работников, закрепляется правовой статус домашних работников и особенности его правового регулирования, определяются обязательные условия трудового договора с домашними работниками.

Кого будут считать домашним работником

Согласно закону, домашним работником будет считаться физическое лицо, занимающееся домашним трудом в рамках трудовых отношений с работодателем не менее 40 часов в месяц. Кроме того, домашним трудом будет считаться работа, выполняемая для домохозяйства по трудовому договору.

Гарантии для домашнего работника

Предполагается, что домашние работники могут пользоваться всеми трудовыми правами и гарантиями, предусмотренными законодательством о труде. В частности, правом на безопасные и здоровые условия труда.

Оформление трудовых отношений

С домашними работниками заключается трудовой договор, являющийся основным документом, удостоверяющим возникновение, изменение и прекращение трудовых отношений и определяющим права и обязанности сторон, а также основанием для допуска домашнего работника к работе после осуществления работодателем сообщения центрального органа исполнительной власти, который реализует государственную политику по администрированию единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование о принятии домашнего работника на работу в порядке, установленном правительством.

Трудовой договор заключается в письменной форме в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу и хранящихся у каждой из сторон. Изменения в трудовой договор могут вноситься с согласия сторон и фиксироваться в письменной форме.

Страхование

Общеобязательное государственное социальное страхование домашних работников осуществляется на добровольной основе. Кроме того, стороны самостоятельно решают вопрос о необходимости ведения первичной учетной документации и трудовой книжки домашнего работника.

Продолжительность рабочего времени

Домашний работник самостоятельно сможет вести учет своего рабочего времени в удобной ему форме и согласовывает его с работодателем в сроки, определенные трудовым договором. На домашних работников будут распространяться общие положения относительно продолжительности рабочего времени и времени отдыха, а если в связи со спецификой домашнего труда невозможно соблюсти предусмотренную законом еженедельную продолжительность рабочего времени, допускается за проведение суммированного учета рабочего времени с тем, чтобы продолжительность рабочего времени за месячный учетный период не превышала нормального числа рабочих часов.

Гарантии предоставления жилья

Закон предусматривает предоставление дополнительных прав и гарантий для домашних работников, проживающих в домашнем хозяйстве. Также предполагается возможность закрепления в трудовом договоре с домашним работником предоставления ему жилья, вводится гарантия относительно запрета работодателю самостоятельно производить отчисления из заработной платы в счет платы за пользование таким жильем.

Кто не сможет стать домашним работником

Не допускается принятие на работу домашним работником лица, не достигшего 16-летнего возраста. Кроме того, не считается домашним трудом работа для домохозяйства, осуществляемая человеком нерегулярно и не более 40 часов в месяц.

Прекращение трудового договора

Договор может быть прекращен по инициативе одной из сторон. О расторжении трудового договора на основании пункта 1 статьи 40 КЗоТ работодатель уведомляет домашнего работника не менее чем за 14 дней, если иное не предусмотрено трудовым договором. Домашний работник имеет право немедленно в одностороннем порядке расторгнуть трудовой договор с работодателем в случае совершения по отношению к нему членом домохозяйства действий, посягающих на честь или достоинство домашнего работника или вмешательства в его личную жизнь.

Напомним, Верховная Рада приняла закон, по которому человек может остаться безработным за то, что не сообщил работодателю о родственниках или других близких лицах, находящихся на временно оккупированной территории.