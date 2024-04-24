Рада поддержала громкий законопроект об игорном бизнесе: основные нормы документа

КРАИЛ будет ликвидирован

В среду, 24 апреля, парламент одобрил в первом чтении законопроект 9256д о ликвидации Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ), усилении контроля за игорным бизнесом и ограничении соответствующей рекламы. За это решение проголосовало 272 народных депутата.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк. Он отметил, что кроме ликвидации КРАИЛ в законопроекте есть несколько важных моментов.

Документ содержит такие нормы:

ограничение рекламы азартных игр (в том числе недопустимы спекуляции на теме войны и волонтерства) и запрет спонсорства;

определение дополнительных инструментов для ограничения посещения игорных заведений и участия в азартных играх для потенциально уязвимых категорий населения на период военного положения;

совершенствование инструментов контроля за игорным бизнесом (контрольные закупки, мониторинг сети Интернет);

установление дополнительных критериев для аннулирования лицензий, усовершенствование требований по безупречной деловой репутации должностных лиц организаторов азартных игр, установление требований к поставщикам услуг в сфере азартных игр.

Железняк подчеркнул, что все это будет иметь смысл только в случае, если одновременно будет вестись борьба с теневым игорным бизнесом. Иначе часть его просто уйдет в тень, что противоречит цели закона. Поэтому будут также приниматься нормы, которые будут ограничивать "финансовые шлюзы", отметил нардеп.

Напомним, 29 марта украинцы направили президенту на рассмотрение петицию об ограничении работы онлайн-казино. Необходимые 25 тысяч подписей были собраны менее чем за сутки. Одна из основных проблем — зависимость многих военных от азартных игр. Автор петиции — воин 59-й отдельной мотопехотной бригады, младший сержант Павел Петриченко, который 15 апреля погиб в бою. Зеленский признал необходимость урегулирования игорного бизнеса. Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики разработал законопроект об усилении контроля в этой сфере, а 4 апреля документ был одобрен Комитетом.