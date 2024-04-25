Верховная Рада приняла закон о домашних работниках: что это значит

Закон должен обеспечить их социальную защиту

В четверг, 25 апреля, Верховная Рада приняла закон, вводящий в законодательство понятие "домашний труд". Кроме того, этот документ определяет обязательные условия трудового договора с домашними работниками.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк. По его словам, соответствующий законопроект №5695 поддержал 231 народный избранник.

Этот документ должен обеспечить социальную защиту домашних работников и снизить уровень незадекларированных работников. Согласно ему, домашним работником будет считаться человек, работающий на домохозяйство регулярно и не менее 40 часов в месяц. Этот документ предусматривает добавление в Кодекс законов о труде новой главы "Труд домашних работников".

Также предполагается, что работодателем домашнего работника выступает один из членов семьи, обязанный заключить с работником трудовой договор в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу и хранящихся у каждой из сторон. В документе следует указать имена сторон, дату начала действия трудового договора (и срок, если он предусмотрен), описание вида и характера работы, условия оплаты труда (размер, периодичность, сроки и способ выплаты, сверхурочная оплата и т.п.), продолжительность рабочего времени, условия ежегодный отпуск, способы обмена информацией.

Согласно новому закону, изменения в трудовой договор могут вноситься по соглашению сторон и должны фиксироваться в письменной форме. Работнику предоставляются все трудовые права и гарантии, предусмотренные законодательством о труде.

Общеобязательное государственное социальное страхование домашних работников осуществляется на основе добровольности. То же касается и вопроса трудовой книжки – вести ли ее, должны решать стороны трудового договора. Закон вступает в силу через три месяца со дня опубликования.

Напомним, 11 апреля, Верховная Рада проголосовала за принятие в целом закона о мобилизации №10449. Решение поддержали 283 народных депутата.

16 апреля документ подписал президент Украины Владимир Зеленский. Закон вступит в силу с 18 мая 2024 года.