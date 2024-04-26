Из-за родственников на оккупированной территории теперь могут уволить с работы: Рада приняла новый закон

Этот законопроект был зарегистрирован еще в 2022 году группой народных депутатов от фракции "Слуга народа"

У работодателей в Украине официально появится новое основание для увольнения работников. Верховная Рада приняла закон, согласно которому человек может остаться безработным за то, что не сообщил работодателю о родственниках или других близких людях, находящихся на временно оккупированной территории.

Так, народные депутаты Украины проголосовали в целом за законопроект 7731 о внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины по установлению дополнительных оснований расторжения трудового договора по инициативе работодателя и других вопросов. Об этом сообщается на сайте украинского парламента.

Этот законопроект был зарегистрирован еще в 2022 году группой народных депутатов от фракции "Слуга народа".

Согласно новой редакции статьи 142 КЗоТ, составной частью правил внутреннего трудового распорядка могут быть правила поведения на предприятии, в учреждении, организации, содержащие такие положения:

предоставление работниками информации относительно имеющихся у них связей с физическими лицами , место постоянного проживания (пребывания, регистрации) которых находится на территории государства-агрессора или временно оккупированной территории Украины;

, место постоянного проживания (пребывания, регистрации) обязательства работников о неразглашении информации с ограниченным доступом, в частности информации, составляющей государственную или коммерческую тайну, а также об условиях работы с конфиденциальной информацией.

Работодатель сможет уволить сотрудника за невыполнение им правил, указанных выше.

Отдельно отмечается, что установление правил поведения на предприятиях, учреждениях, организациях, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства, и/или объектах или операторах критической инфраструктуры является обязательным.

Законом также предусмотрено еще одно новое основание для отстранения сотрудника от работы работодателем. А именно: "Проведение служебной проверки работодателем, отнесенным к перечню объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства, и/или объектов или операторов критической инфраструктуры".

При этом КЗоТ не содержит определения термина "служебная проверка". Кроме того, в проекте не указаны конкретные вопросы, проверка работодателем по которым может проводиться и иметь следствием отстранения сотрудника от работы.

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