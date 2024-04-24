"Неясно, сколько людей вернется": Кулеба объяснил решение насчет консульских услуг за границей

Украине нужно заменить военных на фронте, считает министр

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба раскрыл причину решения о прекращении консульских услуг для украинцев за границей. По его словам, правительство пошло навстречу военным, которые сейчас защищают страну.

Об этом пишет Тhe Guardian. Министр отметил, что решение было направлено на обеспечение справедливости. Ведь Украина переживает то время, когда "парни в окопах очень устали".

"Они не понимают, почему правительство не пытается привлечь больше людей к участию в войне", — заявил он.

Кроме того, Кулеба добавил, что неизвестно, сколько украинских мужчин вернутся из за границы, но подчеркнул, что для тех, кто находится за пределами страны, неприемлемо "сидеть в ресторанах", когда другие умирают, отстаивая интересы всех жителей страны.

Отметим, по словам члена Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федора Вениславского, мужчины в возрасте от 18 до 60 лет смогут получить консульские услуги только в случае предоставления военно-учетных документов, однако повесток там не будут выдавать.

Ранее "Телеграф" писал, что решение Министерства иностранных дел Украины, которое накануне приостановило предоставление консульских услуг гражданам Украины призывного возраста за границей, вызвало горячие дискуссии. К ним присоединились и украинские военные, в том числе популярные блогеры.