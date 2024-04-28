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Раскрывал тайны Киевской Руси: умер известный историк, археолог и общественный деятель Петр Толочко

Автор
Ангелина Тараненко Ангелина Тараненко
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Ему было 86 лет
Ему было 86 лет. Фото Коллаж "Телеграф"

Именно он установил настоящий возраст Киева

Сегодня, 28 апреля, в небытие ушел известный украинский историк, археолог, академик НАН Украины и член ее президиума, народный депутат III и IV созыва и активный общественный деятель Петр Толочко. Он был автором около 400 научных трудов, в том числе 25 монографий, среди которых "Историческая топография древнего Киева", "Древний Киев", "Исторические портреты", "Летописи Киевской Руси" и другие.

О смерти академика, в частности, сообщил народный депутат Украины II созыва Дмитрий Степанюк в своем Facebook. Он отметил, что, по его мнению, Толочко стоит в одном ряду с такими недавно умершими проукраинскими политиками и личностями как Левко Лукьяненко, Степан Хмара, Богдан Ступка и другие.

Чем известен Толочко

Петр Петрович родился в Киевской области, в 1938 году. В 1960 окончил историко-философский факультет Киевского университета, а в 1966 — аспирантуру Института археологии АН УССР. Защитил кандидатскую диссертацию "Историческая топография древнего Киева" и докторскую диссертацию "Киев и Киевская земля в период феодальной раздробления Руси XII—XIII вв.".

Толочко внес большой вклад в исследование истории восточных славян, Киевской Руси и украинского средневековья. Он автор около 400 научных работ, в том числе 25 монографий.

Его перу принадлежит более 200 публицистических и беллетристических трудов, в которых рассмотрены важные проблемы становления украинской государственности, формирование политической нации, гражданского общества и его элиты, а также определение национальной идеи.

Был неоднократно награжден орденами, в частности:

  • Орден князя Ярослава Мудрого III ст. (16 мая 2013) — за весомый личный вклад в развитие отечественной науки, укрепление научно-технического потенциала Украины, многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм
  • Орден князя Ярослава Мудрого IV ст. (21 февраля 2003) – за выдающиеся личные заслуги перед Украинским государством в развитии исторической науки, активную общественно-политическую и законотворческую деятельность
  • Орден князя Ярослава Мудрого V ст. (23 февраля 1998) — за выдающийся личный вклад в развитие археологии, обогащение исторической науки фундаментальными исследованиями о Киевской Руси и древнем Киеве

В своих работах Петр Толочко доказал, что в X веке Киев опережал по развитию другие европейские столицы. В целом, едва ли не вся научная деятельность академика была посвящена исследованию истории Киевской Руси.

В общей сложности, около 15 лет Толочко провел в археологических экспедициях. Он возродил археологию древнего Киева, которая по ряду исторических причин, в том числе после репрессий 30-х годов, была полностью уничтожена.

На раскопках Успенского собора 1982г.

Именно Толочко установил возраст Киева. Благодаря его настойчивости и умению отстаивать свою позицию на самом высоком уровне, было определено, что Киеву 1500 – на 200 лет больше, чем принято было считать раньше.

Также историк и археолог опроверг утверждение некоторых ученых, что в десятом веке киевляне жили в землянках. Он окончательно доказал: в то время Киев был богатым и сильным городом, превосходившим в развитии многие европейские столицы.

Взгляды историка

Петр Толочко был известен своими довольно пророссийскими взглядами. В частности, не признавал Голодомор геноцидом украинцев и в разных интервью называл себя частью "русского мира". Так, известно, что Петр Петрович был автором ряда публикаций критического характера на тему событий Евромайдана и украинской повседневности в российских интернет-изданиях, а также поддерживал взгляды Путина на историческое наследие.

Также известно, что Толочко принимал участие в открытии XXII Всемирного русского народного собора 1 ноября 2018 г. в Государственном Кремлевском дворце в Москве при присутствии президента России Владимира Путина и Патриарха Московского Кирилла, где назвал себя частицей "русского мира".

После этого НАН Украины заявило, что это была личная позиция Толочко, а не НАН.

Петр Толочко

18 января 2022 года, накануне полномасштабного вторжения России в Украину, Толочко принимал участие в круглом столе Российского исторического общества под председательством Сергея Нарышкина, директора Службы внешней разведки РФ, посвященного вопросам изучения истории Украины и приуроченный к 368-й годовщине Переяславской Рады.

Однако, после российского вторжения в Украину, 8 марта 2022 года Петр Толочко подписал Коллективное заявление в Президиум Российской академии наук от членов НАН Украины — иностранных членов РАН, в котором ученые заявили об осуждении войны и выходе из состава иностранных членов РАН.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как генерал Михаил Драгомиров попал на картину "Запорожцы пишут письмо…". Боевой генерал стал "лицом" кошевого Ивана Сирко.

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