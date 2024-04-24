В Киеве ожидаются магнитные бури: прогноз на ближайшие дни

Метеозависимые люди могут испытывать некоторые симптомы

На днях ранее в Киеве наблюдались слабые магнитные бури, сегодня, 24 апреля, совсем небольшие магнитные колебания. Уровень геомагнитной активности достигает 2.

Вечером индекс станет меньше — 1. Об этом сообщает портал "Meteofor".

В четверг, 25 апреля, геомагнитная активность по шкале будет 2, днем ожидается 4, но к вечеру станет 3. Это считается слабыми магнитными бурями.

В пятницу, 26 апреля, к утру прогнозируют магнитные колебания с индексом 4. Затем постепенно уровень геомагнитной активности опустится до 2.

Обычно слабые бури не оказывают значительного влияния на самочувствие людей. Однако метеозависимые люди могут испытывать некоторые симптомы, такие как головные боли, слабость, головокружение.

Как подготовиться к магнитным бурям:

Следите за своим здоровьем. Посещайте учреждения здравоохранения, особенно если у вас хронические заболевания.

Соблюдайте режим сна. Старайтесь спать не менее 8 часов в сутки, чтобы дать организму возможность восстановиться и подготовиться к возможным нагрузкам.

Избегайте трудных физических и умственных задач.

Увеличивайте время отдыха.

Обратите внимание на питание. Ограничит потребление кофеина и жирной пищи. Предпочтите травяные чаи и более здоровые альтернативы.

Ранее "Телеграф" писал, какой будет погода в Киеве в ближайшие дни. Температура воздуха будет только повышаться, но дожди пока не берут паузу.