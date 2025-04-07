Поддерживают войну и не только: в украинском TikTok завирусилась песня башкирской группы

Коллектив из Башкортостана появился в 2025 году

Песня Homay башкирской группы AY YOLA из РФ заняла первое место в Apple Music в Украине. Также она набирает популярность по всему миру.

Трек башкирского трио обошел в рейтинге к примеру хит Леди Гага Abracadabra, отмечают российские пропагандистские издания.

Композиция была выпущена 14 марта текущего года и быстро набрала популярность в мировых чартах.

Текст хита создан по мотивам эпоса на башкирском языке "Урал-батыр". Также в Homay использованы партия национального музыкального инструмента курай и элементы горлового пения с электросаундом.

Стоит отметить, что сегодня существует только аудиозапись песни Homay, официальный видеоклип будет выпущен в мае этого года. Участники группы писали в своем Telegram-канале, что все видеоклипы, существующие в сети, были смонтированы из "рилс" пиратами.

Между тем украинцы выкладывают в TikTok видео, снятые под суперпопулярный в нашей стране трек.

Текст песни Homay (перевод на русский)

Корни мои испрашивают

Душа и кровь моя испрашивает

Древняя историческая память испрашивает

Кто же такая Хумай?

Её мать солнце

Искупала её в роднике с живой водой

Её отец Самрау (правитель царства небесных птиц)

Обучил доброте

Наши башкирские красавицы

Звездочки Хумай

Путь к роднику с живой водой

Отпечатан в вашей душе

Аҡбуҙат (крылатый конь) и алмазный меч

Хранится только у Хумай

Путь к роднику с живой водой

Знала только Хумай

Никогда не соглашавшаяся связать себя узами брака с чужеземцами

Не изменившая древним традициям своей земли

Вырастившая верных сыновей

Птица счастья Хумай

Кто такие AY YOLA

Группа AY YOLA возникла в начале 2025 года в Республике Башкортостан (Российская Федерация). Это музыкальное трио, творчество которого основано на башкирском эпосе "Урал-батыр".

Продюсером коллектива является Руслан Шайхитдинов (DJ Север). Работал на радио, занимался бизнесом и диджеингом. В AY YOLA Шайхитдинов также является саунд-продюсером, играет на басу и на кыл-кубызе.

Вокалистка группы – дочь Руслана Адель Шайхитдинова. Она также играет на гитаре и домбре. AY YOLA — не первый совместный проект Шайхитдиновых, в 2019 году они появились в телевизионном шоу "Песни" на ТНТ как дуэт под названием Musume.

Третий участник коллектива — заслуженный артист Башкортостана, создатель этно-рок-группы "Аргымак" Ринат Рамазанов. Он поет и играет на курае.

Группа AY Yola официально объявила о своей поддержке России и "СВО". Как сообщают российские СМИ, музыканты регулярно жертвуют денежные средства российским военным. Известно также, что Рамазанов собирал деньги для нужд российской армии, а его брат в ноябре 2023 года ушел воевать против Украины.

Напомним, российский рэпер Паша Техник (Павел Ивлев) скончался в Таиланде 4 апреля. Накануне его госпитализировали из-за отравления, предположительно вызванного наркотиками.