Поддерживают войну и не только: в украинском TikTok завирусилась песня башкирской группы
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Коллектив из Башкортостана появился в 2025 году
Песня Homay башкирской группы AY YOLA из РФ заняла первое место в Apple Music в Украине. Также она набирает популярность по всему миру.
Трек башкирского трио обошел в рейтинге к примеру хит Леди Гага Abracadabra, отмечают российские пропагандистские издания.
Композиция была выпущена 14 марта текущего года и быстро набрала популярность в мировых чартах.
Текст хита создан по мотивам эпоса на башкирском языке "Урал-батыр". Также в Homay использованы партия национального музыкального инструмента курай и элементы горлового пения с электросаундом.
Стоит отметить, что сегодня существует только аудиозапись песни Homay, официальный видеоклип будет выпущен в мае этого года. Участники группы писали в своем Telegram-канале, что все видеоклипы, существующие в сети, были смонтированы из "рилс" пиратами.
Между тем украинцы выкладывают в TikTok видео, снятые под суперпопулярный в нашей стране трек.
Текст песни Homay (перевод на русский)
Корни мои испрашивают
Душа и кровь моя испрашивает
Древняя историческая память испрашивает
Кто же такая Хумай?
Её мать солнце
Искупала её в роднике с живой водой
Её отец Самрау (правитель царства небесных птиц)
Обучил доброте
Наши башкирские красавицы
Звездочки Хумай
Путь к роднику с живой водой
Отпечатан в вашей душе
Аҡбуҙат (крылатый конь) и алмазный меч
Хранится только у Хумай
Путь к роднику с живой водой
Знала только Хумай
Никогда не соглашавшаяся связать себя узами брака с чужеземцами
Не изменившая древним традициям своей земли
Вырастившая верных сыновей
Птица счастья Хумай
Кто такие AY YOLA
Группа AY YOLA возникла в начале 2025 года в Республике Башкортостан (Российская Федерация). Это музыкальное трио, творчество которого основано на башкирском эпосе "Урал-батыр".
Продюсером коллектива является Руслан Шайхитдинов (DJ Север). Работал на радио, занимался бизнесом и диджеингом. В AY YOLA Шайхитдинов также является саунд-продюсером, играет на басу и на кыл-кубызе.
Вокалистка группы – дочь Руслана Адель Шайхитдинова. Она также играет на гитаре и домбре. AY YOLA — не первый совместный проект Шайхитдиновых, в 2019 году они появились в телевизионном шоу "Песни" на ТНТ как дуэт под названием Musume.
Третий участник коллектива — заслуженный артист Башкортостана, создатель этно-рок-группы "Аргымак" Ринат Рамазанов. Он поет и играет на курае.
Группа AY Yola официально объявила о своей поддержке России и "СВО". Как сообщают российские СМИ, музыканты регулярно жертвуют денежные средства российским военным. Известно также, что Рамазанов собирал деньги для нужд российской армии, а его брат в ноябре 2023 года ушел воевать против Украины.
Напомним, российский рэпер Паша Техник (Павел Ивлев) скончался в Таиланде 4 апреля. Накануне его госпитализировали из-за отравления, предположительно вызванного наркотиками.