Будут блестеть как новые: чем почистить краны от налета

Почистить краны можно быстро и эффективно

В современном мире, где каждый ценит свое время, все меньше хочется тратить пол дня на уборку. Особенно изнурительной является чистка кранов от налета, который портит их внешний вид. Недавно мы рассказывали, как устранить неприятный запах из раковины, а теперь узнайте, чем эффективно чистить краны.

Налет на смесителях в доме или квартире – распространенная проблема хозяек и хозяев. А все потому, что на поверхностях наслаиваются минералы кальция и магния, содержащиеся в жесткой воде. Действенными в такой ситуации будут вещества с кислотами или абразивными частицами, пишет Express.

Эффективный способ, как уменьшить накопление минералов на смесителях — натереть их воском от свечей. Так между поверхностью металла и водой возникнет барьер, так что налет не будет оставаться на кранах.

Соедините лимонный сок и соль, затем нанесите смесь на налет. Это поможет легко почистить пятна. Или можно разрезать лимон и натереть краны.

Еще одно действенное средство – зубная паста. Она не поцарапает краны, вместо этого поможет преодолеть налет. Используйте пасту, содержащую фторид, потому что это вещество, эффективно устраняющее пятна. Помажьте пастой краны, подождите несколько минут, чистьте, а затем смойте.

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