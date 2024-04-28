Путь к миру начнется в июне: Зеленский рассказал, как принудить Россию закончить войну

На саммите будут представлены страны со всех уголков мира

Украина продолжает подготовку к проведению Саммита мира в Швейцарии. При этом в планах Киева и партнеров сделать его действительно глобальным.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в традиционном видеообращении. По его словам, уже сейчас можно сказать, что на саммите будут представлены все континенты и будут услышаны мнения со всех уголков относительно глобального развития мира.

По его словам, все эти страны объединены признанием положений Устава ООН и международных конвенций и того, что они обязательны к выполнению, даже странами "где царит безумие", вроде России.

"Мировое большинство должно принудить Россию к миру и может это сделать. Именно в июне может начаться путь к справедливому миру", — сказал он.

Как сообщалось ранее, во время саммита по возможному формату завершения российского вторжения в Украину, который должен пройти в июне в Швейцарии, может быть наработан документ с главными положениями о завершении войны. Этот документ в конечном итоге планируют представить России и найти способы заставить ее их принять.