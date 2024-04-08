Смысла в переговорах больше нет: глава МИД Франции обвинил Россию во лжи

В Париже предлагают сначала "восстановить доверие"

Франция не видит смысла в ведении дискуссии с Россией. Это связано с тем, что Москва искажает смыслы двусторонних переговоров в своих официальных заявлениях и комментариях.

Об этом рассказал министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне в интервью для France24 и RFI. По его словам, Парижу и Москве сначала необходимо установить доверие.

"Не в наших интересах дискутировать с российскими официальными лицами, поскольку публикуемые коммюнике и озвучиваемые сообщения являются ложью", — отметил он.

При этом он подчеркнул, что возможно странам необходимо установить доверие и увидеть развитие событий на фронте в Украине, чтобы "отношения могли быть восстановлены".

Сежурне также подчеркнул, что в настоящее время для того нет никаких предпосылок.

В пример он поставил недавний контакт между главами российского и французского оборонных ведомств, которые имеют давнюю традицию сотрудничества в области совместного противостояния терроризму.

Он обратил внимание на то, что это сотрудничество пребывает в тупике, а в российском коммюнике было "фактически предложено не сотрудничать".

Как сообщалось ранее, после телефонного разговора министра обороны РФ Сергея Шойгу с французским коллегой Себастьяном Лекорню, в России вдруг заявили, что Париж выразил готовность обсуждать возможные мирные переговоры. В то же время Франция это заявление отрицает.