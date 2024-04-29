Россия не должна получить права вето на расширение НАТО, — министр обороны Литвы

Министр обороны Литвы призвал предоставить Украине необходимые оружие и боеприпасы

Литва последовательна в своей поддержке Украины и ее евроатлантических устремлениях. Об этом во время мероприятия в американском аналитическом центре Atlantic Council заявил министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас, сообщает "Телеграф".

"Литва всегда будет поддерживать приглашение [Украина в НАТО]. В то же время мы не должны давать России неформальное право вето по расширению НАТО. Ни одна третья страна не должна иметь такого права блокироваться. Любое наше решение в Вашингтоне должно основываться на этом предположении", — сказал Кащюнас.

Отметим, что по правилам НАТО, для принятия того или иного решения требуется консенсус 32 стран-членов альянса. Однако каждое из государств имеет право наложить вето на решение, если сочтет необходимым. К примеру, с 2017 года Венгрия фактически блокировала встречи в формате Украина-НАТО – вето Будапешт удалось преодолеть только в прошлом году. Турция некоторое время блокировала вступление Финляндии и Швеции в альянс, ожидая некоторых шагов от северных стран.

Литовский министр подчеркнул, что Украина сейчас борется не только за себя и всю Европу, и призвал предоставить Киеву необходимое для противодействия российской агрессии:

"Они просят оружие и боеприпасы. Они не просят войска. Дайте им инструменты для борьбы с империей, для контроля и сдерживания империи. Всё просто. Если вы не хотите посылать войска куда-нибудь, чтобы защищать страну НАТО, то самый дешевый способ – дать Украине оружие и боеприпасы".

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Украину с необъявленным визитом прибыл генсек НАТО. Во время совместной пресс-конференции Столтенберг и Зеленский сделали ряд заявлений.