"Мост" к членству в НАТО: чего Украине ждать от саммита в Вашингтоне

Вместо приглашения в НАТО Украине предлагают "мост" к членству.

Как и в прошлом году, нынешним летом НАТО не планирует приглашать Украину к вступлению в Альянс. В настоящее время основной задачей рассматривается построение "моста к членству" Киева тогда, когда разрешат условия.

Об этом шла речь во время мероприятия "Приоритеты саммита НАТО 2024 года в Вашингтоне" в американском аналитическом центре Atlantic Council. "Телеграф" публикует главные прозвучавшие тезисы.

Посол США при НАТО Джулиана Смит напомнила, что в Вашингтон приглашен президент Украины Владимир Зеленский, и это — сигнал Москве, что "союзники по НАТО никуда не денутся".

"Мы будем с Украиной столько, сколько нужно. И я думаю, что месседж солидарности, решительности, единства вокруг происходящего в Украине станет ключевой особенностью этого саммита", — сказала Смит и добавила, что партнеры работают над конкретными предложениями по поддержке Украины, не уточнив, какими именно.

Дипломат напомнила, что союзники по НАТО были "кристально четкими" и с 2008 года говорили, что Украина станет членом альянса.

"Мы еще раз подтвердили это в прошлом году на Вильнюсском саммите, когда сказали, что будущее Украины — в НАТО. Но прошлым летом мы не были готовы прислать должное приглашение Украине для полноправного членства. И я не ожидаю, что Альянс сделает это этим летом. Чего я ожидаю от союзников, это построения "моста" к членству, предложив Украине результат, который позволит ей стать еще ближе к Альянсу".

В качестве примера подобных шагов Джулиана Смит вспомнила основанный в Вильнюсе Совет Украина-НАТО, который позволяет Киеву на равных садиться за стол переговоров с государствами-членами военного альянса.

Также в НАТО ищут способы институализации (большей координации и структурированности) двусторонней поддержки, которую оказывали Украине последние два года.

Напомним, последний пункт был на повестке дня встречи глав МИД в Брюсселе в апреле 2024 года. Генсек Йенс Столтенберг предложил одобрить пятилетний пакет военной помощи на 100 млрд евро, чтобы поддержка Киева была предсказуемой и стабильной. Идея Столтенберга получила смешанные отзывы среди министров. У союзников не было полного понимания механизма, как это будет работать, и о каких суммах идет речь. По некоторым данным, в НАТО также рассматривают возможность перенять на себя руководство контактной группой "Рамштайн", отвечающей за поставку оружия для Украины.

Другой момент, на котором сфокусируются страны-члены НАТО – распределение бремени расходов на оборону. Десять лет назад все союзники согласились вкладывать 2% ВВП в оборону, однако до сих пор есть страны, не выполняющие поставленную цель. Речь об около 12 государствах.

"Когда мы дали это обещание, три союзника тратили 2% ВВП на оборону. Сегодня, по последним подсчетам, их по меньшей мере 20, — заявила Джулиана Смит. — Возможно, еще один или двое придут к этому до саммита, но мы достигнем того момента, когда сможем отпраздновать тот факт, что две трети союзников выполняют обещание по 2%… Распределение бремени будет значительной частью того, о чем мы будем говорить на саммите".

Посол Украины в США Оксана Маркарова подчеркнула, что кроме построения "мостов" в дипломатическом смысле также важно сосредоточиться на разрушении мостов. К примеру, незаконного Керченского в оккупированном Крыму и других, которые Россия строит для поддержки своего нападения на украинские территории.

Также посол назвала основные приоритеты, на которых стоит сфокусироваться:

"Прежде всего, мы должны сосредоточиться на поле боя. Это очень важно. И мы должны это сделать сейчас. И мы должны обеспечить или получить, или произвести все, чтобы выиграть войну. Во-вторых, мы должны сосредоточиться на санкциях. Не забывайте о санкциях. Потому что сейчас это очень важная часть победы в войне, а также сдерживания России", — сказала Маркарова и призвала ввести санкции против российских банков, чтобы другим странам было неудобно не только что-то покупать в России, но и продавать ей.

В-третьих, конфискация 300 млрд евро замороженных российских активов, которые помогут Украине в противостоянии агрессии Москвы.

В-четвертых, еще больше договоров безопасности со странами-союзниками, которые активно заключает Киев: "Механизмов безопасности, которые сейчас имеем со многими странами, мы должны иметь с большим количеством стран".

И, наконец, Саммит мира, который в июне должен пройти в Швейцарии по инициативе Украины.

"У нас уже есть 83 страны и организации, участвующие в нем, но очень важный элемент вместе с оружием, санкциями всем, что мы делаем вместе — привлечь больше стран к участию и давить на Россию. Чтобы [россияне] поняли, что это не о них против Украины. Это даже не о них против Европы. Это даже не о них против Запада, как им хотелось бы. Это о них против всех на планете, верящих в территориальную целостность и суверенитет", — сказала дипломат.

В ходе дискуссии она сообщила, что между Украиной и НАТО как институтом уже ведется серьезное сотрудничество, поэтому естественно следует двигаться дальше.

"Думаю, мы должны ясно осознать, что единственной существенной гарантией, которая может быть, является полноправное членство в НАТО. Тогда мы все защищаем друг друга всем, что имеем. Это гарантия", — в очередной раз отметила Оксана Маркарова.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что премьер Нидерландов Марк Рютте приближается к посту генсека НАТО: Турция согласилась на это, но еще три страны против.