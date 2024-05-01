Это была не ошибка: в ГУР назвали цель блокировки украинских чат-ботов в Telegram

Это не значит, что было прямое указание российской ФСБ

Блокировка украинских официальных чат-ботов, через которые жители временно оккупированных территорий могли передавать данные о перемещении российских войск, не была случайной. Не исключено прямое влияние ФСБ РФ.

Об этом "Телеграфу" рассказал собеседник в Главном управлении разведки Минобороны (ГУР) в комментарии для статьи "Троянский конь российских спецслужб. Чем Украина ответит на шантаж Telegram".

Источник уверяет, что блокировка не была ошибочной.

"Это не значит, что было прямое указание российской ФСБ. Но мы этого не исключаем", — сказал он "Телеграфу".

По его мнению, цель данного действия — взглянуть на реакцию в украинском обществе, а также попытка шантажировать Украину в вопросе полного запрета Telegram. В разведке сообщили, что выводы были сделаны. Какие именно собеседник не уточнил.

Как сообщалось ранее, в Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект о регулировании мессенджера Telegram и других платформ общего доступа к информации. Если его примут, то некоторые виды контента будут запрещены.