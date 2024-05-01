Украинцам придется выплачивать долги за умерших родственников? В Раде появился законопроект

Законопроект предусматривает изменение двух статей Гражданского кодекса Украины

Украинцам по наследству могут переходить долги умершего перед кредиторами. В Верховную Раду подали соответствующий законопроект №11220.

Документ был зарегистрирован народным депутатом от "Восстановления Украины" Александром Лукашевым. Таким образом власти хотят защитить кредиторов от убытков.

Так, в документе сказано, что украинцам запретят отказываться от наследства, если у покойного есть долги. А получить имущество или официально отказаться от него наследники смогут только после того, как погасят задолженности. При этом сумма погашения задолженности должна быть строго в пределах стоимости наследуемого имущества.

Чтобы эта норма заработала, необходимо внести изменения в ст.1273 (отказ от наследства) и 1274 (отказ от наследства в пользу другого человека) Гражданского кодекса Украины.

"Учитывая определенное законодательством право на отказ от принятия наследства, во избежание обращения взыскания на имущество в счет погашения долга, часто наследники отказываются от принятия уже наследуемого имущества с нарушением принципов добродетели и добросовестности в гражданских правоотношениях. Это делается для того, чтобы скрыть активы должника от взыскания отдельными кредиторами по обязательствам. Тем самым наносится ущерб кредиторам", – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Также "Телеграф" рассказывал о том, будут ли у уклонистов конфисковать машины. Нардеп рассказал, как может происходить эта процедура.