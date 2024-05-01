Українцям доведеться сплачувати борги за померлих родичів? У Раді з’явився законопроєкт

Законопроєкт передбачає зміну двох статей Цивільного кодексу України

Українцям у спадок можуть переходити борги померлого перед кредиторами. До Верховної Ради подали відповідний законопроєкт №11220.

Документ зареєстрований народним депутатом від "Відновлення України" Олександром Лукашевим. Таким чином влада хоче захистити кредиторів від збитків.

Так, у документі сказано, що українцям заборонять відмовлятися від спадщини, якщо покійний має борги. А отримати майно чи офіційно відмовитись від нього спадкоємці зможуть лише після того, як погасять заборгованості. При цьому сума погашення заборгованості має бути строго в межах вартості майна, що успадковується.

Щоб ця норма запрацювала, необхідно внести зміни до ст. 1273 (відмова від спадщини) та 1274 (відмова від спадщини на користь іншої людини) Цивільного кодексу України.

"Враховуючи певне законодавством право на відмову від прийняття спадщини, щоб уникнути звернення стягнення на майно в рахунок погашення боргу, часто спадкоємці відмовляються від прийняття вже успадкованого майна з порушенням принципів чесноти та сумлінності у цивільних правовідносинах. Це робиться для того, щоб приховати активи боржника від стягнення окремими кредиторами за зобов'язаннями. Тим самим завдається шкода кредиторам", – йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту.

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