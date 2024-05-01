Штрафы для уклонистов еще повысят: в Раде рассмотрели правки к законопроекту о нарушителях

Административный штраф налагается в течение года

Правоохранительный комитет ВР рассмотрел поправки ко второму чтению законопроекта, который увеличивает штрафы за нарушение закона о мобилизации. Но штраф не будет выписан, если данные о призывнике ТЦК может получить сам через госреестры

Об этом сообщил народный депутат от партии "Слуга народа" Максим Бужанский на своей странице в Телеграмме. Он назвал сумму, которая будет увеличена.

Верхний порог штрафов предлагается увеличить до 25500 (ранее предлагали до 22500).

Для должностных и юридических лиц штраф от 34000 до 59500 гривен.

Также были добавлены три режима, правонарушения, повторные правонарушения и правонарушения во время действия режима военного положения. По его словам, административный штраф налагается в течение года, но не позднее трех месяцев с момента выявления правонарушения. Штраф не будет выписан, если данные о призывнике ТЦК может получить сам через госреестры.

Напомним, что в Министерстве иностранных дел ограничили предоставление консульских услуг для украинцев-мужчин. Это временное решение. Его снимут, когда новый закон о мобилизации вступит в силу. Однако в некоторых случаях консульские услуги будут предоставляться в полном объеме.

Ранее Телеграф писал, что Министерство обороны Украины опубликовало меры влияния за неисполнение обязанностей граждан во время мобилизации. Закон, который уже подписал Владимир Зеленский, вступит в силу с 18 мая 2024 года.