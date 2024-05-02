Она уже почти поборола болезнь

У командира Третьей штурмовой бригады Вооруженных сил Украины, основателя "Азова" Андрея Белецкого скончалась мама Елена Анатольевна. Она страдала тяжелой болезнью.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила его супруга, журналист Татьяна Даниленко. По ее словам, Елена Анатольевна была очень сильной и волевой женщиной.

"Они с мужем, папой Андрея, оба инженеры электронно-вычислительных машин, спортсмены. Баскетболистка и легкоатлет. В 90-х на заводах перестали платить и чтобы прокормить семью, Елена Анатольевна пошла в бизнес. Последний из которых — пиццерию — продала, когда режим Януковича бросил Андрея за решетку", — написала Даниленко.

Она рассказала, что первый день вторжения Елена Анатольевна встретила на операционном столе. Перед войной ей был диагностирован рак.

"Выйдя из наркоза, узнала, что сын воюет против ударной группировки россиян на Киевщине и создает с нуля новое подразделение. Как патриотка Харькова Елена Анатольевна хотела лечить только там, никаких заграниц: "не хочу, чтобы мой сын думал, где на это взять деньги, пусть лучше ищет на ребят". С большим трудом нам удалось привезти ее в Киев. Я беременной вместе с ней обегала всю нашу государственную онкологию и, кажется, из жалости больше ко мне, чем к себе она уступила принципам и согласилась на частную клинику в Киеве", — отметила Даниленко.

По ее словам, в первые месяцы вторжения, когда прекратилась вся логистика, в клинике, где лечилась мама Андрея, начали заканчиваться медикаменты, еда и медтехника. Даниленко отметила, что тогда врачи и персонал жили у пациентов, а Елена Анатольевна настолько с ними сдружилась, что врачи приехали к ней на похороны.

Она подчеркнула, что мама Андрея сделала все от себя зависящее, чтобы победить болезнь. По словам Даниленко, врачи также сделали возможное и невозможное, и рак фактически был преодолен, "но сил на жизнь не осталось".

"Она очень боялась умереть, не увидевшись с Андреем. Его неожиданно вызвали на встречу с командованием в Киев впервые за долгое время. Все вместе, с Северином, мы поехали в больницу. Обычно малыш стучал в дверь и врывался в палату первым, чем ее очень радовал. На этот раз он впервые дошел до двери и кричал "нет". На ее измученном лице все равно сияла счастливая улыбка. Елена Анатольевна уверяла, что у нее ничего не болит и все хорошо. На следующий день мы по очереди с ним сидели, но уже было очевидно, что человек угасает. На ночь уехали домой. Через несколько часов позвонили из больницы, что все. Последние два месяца она жила на силе воли, чтобы еще раз увидеться с сыном. Последние часы она держалась, чтобы не умереть на его глазах", – написала она.

Ранее "Телеграф" сообщал, что российские оккупанты запустили фейк о том, что якобы бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады отказались выполнять главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Противник имеет собственную цель такой дезинформации.