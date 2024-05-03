Зеленский назначил нового главу одной из областей: кто заменил скандального чиновника

Его кандидатура была согласована в середине февраля

Спустя год после увольнения главы Хмельницкой ОВА у области появился постоянный начальник. Он вступил в должность 2 мая.

Об этом свидетельствует новый указ президента Украины Владимира Зеленского. Новым главой местной ОВА стал Тюрин Сергей Григорьевич. До этого он год исполнял обязанности главы Хмельницкой областной военной администрации, но официального назначения до этого времени не было.

Его кандидатура была согласована в середине февраля Кабмином Украины.

Напомним, что марте прошлого года президент Украины Владимир Зеленский уволил глав сразу трех ОВА, среди которых был и начальник Хмельницкой области Сергей Гамалий. Тюрина тогда назначили временно исполняющим обязанности.

Отметим, что Гамалия сняли после случая, когда он схлопотал протокол за пьяную езду. Местные СМИ сообщали, что 11 марта он находился в ресторане "Диверсо" в Черновцах вместе с начальником внутренней безопасности областной полиции Виталием Онуляком и Александром Еремийчуком (который находится в санкционном списке). Уже после застолья они якобы взяли с собой двух девушек и сели в два автомобиля. Тогда патрульные остановили автомобиль Гамалия, составили на него протокол и забрали машину на штрафплощадку.

Что известно о Тюрине

Сергей Тюрин родился 29 декабря 1971 года;

в 2001 году он окончил Хмельницкий институт регионального управления и права;

с 2004 Тюрин начал заниматься адвокатской практикой;

в декабре 2020 года Сергей Тюрин стал первым заместителем тогдашнего главы Хмельницкой ОГА Сергея Гамалия;

c 2023-го исполнял обязанности главы Хмельницкой областной военной администрации.

Напомним, ранее мы писали о том, что Зеленский назначил нового заместителя секретаря.