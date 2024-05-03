Зеленський призначив нового главу однієї з областей: хто замінив скандального чиновника

Його кандидатура була узгоджена у середині лютого

Через рік після звільнення голови Хмельницької ОВА у області з’явився постійний начальник. Він обійняв посаду 2 травня.

Про це свідчить новий указ Президента України Володимира Зеленського. Новим головою місцевої ОВА став Тюрін Сергій Григорович. До цього він рік виконував обов’язки голови Хмельницької обласної військової адміністрації, але офіційного призначення до цього часу не було.

Його кандидатуру було погоджено в середині лютого Кабміном України.

Нагадаємо, що в березні минулого року президент України Володимир Зеленський звільнив голів одразу трьох ОВА, серед яких був і начальник Хмельницької області Сергій Гамалій. Тюріна тоді призначили тимчасовим виконувачем обов’язків.

Зазначимо, що Гамалія зняли після випадку, коли він отримав протокол за п’яну їзду. Місцеві ЗМІ повідомляли, що 11 березня він перебував у ресторані "Діверсо" у Чернівцях разом із начальником внутрішньої безпеки обласної поліції Віталієм Онуляком та Олександром Єремійчуком (який перебуває у списку санкцій). Вже після застілля вони нібито взяли із собою двох дівчат і сіли у два автомобілі. Тоді патрульні зупинили автомобіль Гамалія, склали на нього протокол і забрали машину на штрафмайданчик.

Що відомо про Тюріна

Сергій Тюрін народився 29 грудня 1971;

2001 року він закінчив Хмельницький інститут регіонального управління та права;

з 2004 Тюрін почав займатися адвокатською практикою;

у грудні 2020 року Сергій Тюрін став першим заступником тодішнього голови Хмельницької ОДА Сергія Гамалія;

c 2023-го виконував обов’язки голови Хмельницької обласної військової адміністрації.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Зеленський призначив нового заступника секретаря.