У Путина объявили в розыск двух бывших украинских топ-чиновников: в чем обвиняют

Причина для объявления в розыск пока неизвестна

Российские силовики объявили в розыск двух известных украинцев. Они занимали высокие посты.

Об этом стало известно из базы данных российского МВД. Речь идет о бывшем министра финансов Александре Шлапаке и бывшем главе Нацбанка Степане Кубиве.

Российские пропагандисты отмечают, что причина для объявления в розыск пока неизвестна, однако еще в январе 2024 года российский Следственный комитет заочно обвинил Шлапака и Кубива, находившихся в составе Совета национальной безопасности и обороны, в финансировании АТО из государственного бюджета. Пропагандисты пишут, что из-за этого якобы пострадало население оккупированных территорий.

Кто такие Шлапак и Кубив

Александр Шлапак был министром финансов Украины с 27 февраля по 2 декабря 2014 года. Кроме того, в 2016-2017 годах он был председателем правления "ПриватБанка".

Бывший народный депутат седьмого и восьмого созывов Степан Кубив с 24 февраля по 19 июня был главой Нацбанка Украины. Ранее Кубив был также депутатом Львовского областного совета, впоследствии, с 16 апреля 2016 года по 29 августа 2019 года, он был первым вице-премьер-министром Украины.

Напомним, ранее мы писали о том, что премьер Эстонии ответила на объявление ее в розыск Россией.