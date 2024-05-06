Дошло до драки: на Волыни переселенцы не на шутку разозлили местных российской музыкой (видео)

Конфликт возник вечером 5 мая

В Украине прямо во время Пасхальных праздников вспыхнул языковой конфликт. Жители Ковеля (Волынской области) взбунтовались против семьи переселенцев, которые громко слушали российскую музыку.

Об этом пишет издание "Апостроф". По данным журналистов, конфликт возник вечером 5 мая. В нем принимали участие местные жители и внутренне перемещенные лица. На месте, где недавно вручили ключи от квартир украинцам со статусом ВПЛ, громко звучала российская музыка, что разозлило местных.

Утверждается, что изначально местные жители попросили своих новых соседей сменить плейлист, но получили отказ в грубой форме. Из-за этого конфликт быстро перерос в драку, которую пришлось разнимать уже полицейским.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Одессе разгорелся очередной языковой скандал. Языковый активист заявил, что его пытались задушить. Причиной тому стало то, что он попросил сменить русскоязычную вывеску из магазина.