Всем страшно, но мобилизация нужна для защиты государства: боец "Скай" рассказал, зачем идти в армию

После пережитого появляется больше злобы

Мобилизация необходима для защиты государства и будущих поколений. Люди разных профессий и возрастов стали на защиту родной страны. Оставили свои дома, семьи, потому что так надо.

Об этом заявил командир группы роты разведки сводного отряда департамента патрульной полиции Дмитрий Перловский в интервью "Телеграфу".

"Нет ни одного бойца, которого при рождении акушерка осмотрела и сказала: "Боже, он военный, дайте ему автомат, он рожден для войны". Всем страшно. Вы думаете, военным в окопах не страшно? Но они не отступают и сражаются изо всех сил" ", — говорит Дмитрий.

Несмотря на тяжелые потери и испытания, мужчина хочет вернуться к собратьям. После пережитого, говорит "Скай", появляется больше злобы. Очень сильно хочется отомстить за то, что натворили оккупанты.

Напомним, Верховная Рада Украины в четверг, 11 апреля 2024 года, приняла во втором чтении новый законопроект о мобилизации №10449. 283 народных депутата проголосовали "За".

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