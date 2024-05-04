Украина – крепкий орешек, но конец мая может быть критическим для ВСУ: генерал назвал три причины

Китай и США ведут свою игру, но крайней пока остается Украина

Украина вошла в май с массой проблем и надежд. С одной стороны – имеем продолжающееся российское наступление на востоке, а также потенциальные угрозы новых волн, для чего агрессор активно копит силы. С другой – американцы и европейцы зашевелились с необходимой нам помощью боеприпасами и вооружениями, а обновленное мобилизационное законодательство может дать ВСУ приток свежей живой силы. Кроме военного фронта есть и дипломатический, где Киев добивается увеличения поставок нам помощи, а также эффективного проведения в июне в Швейцарии саммита мира.

Генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ (2006—2010 гг.) Игорь Романенко проанализировал для "Телеграфа" ситуацию, сложившуюся внутри российско-украинской войны и вокруг нее.

Планы России и ошибки Украины

По мнению военного эксперта, май будет в какой-то мере определяющим. Многое, акцентирует он, зависит от того, нам или российскому агрессору удастся быстрее подготовиться к своим действиям.

"С нашей стороны – собрать силы и стабилизировать ситуацию на фронте. А это означает остановить продвижение вражеского наступления, не дать ему реализовать второй этап наступления, запланированный РФ. Страна-агрессор собирает в глубине своей территории около 120 тысяч военных. Восемь дивизий, вооружение. Есть данные, что россияне часть вооружения отправляют на фронт, а часть – на склады. Для новой волны наступательных действий", – поясняет генерал.

Он акцентирует, что нам принципиально важно не только получить нужные вооружения и боеприпасы от партнеров, но и как можно быстрее доукомплектовать подразделения на фронте с помощью активизации мобилизации.

"Россияне сделали выводы из ошибок прошлого. И продвигаются вперед. В отличие от нас. Невнятные, половинчатые решения украинской власти по мобилизации усугубляют ситуацию. И период до конца мая может быть тяжелым, даже критическим для нас", – предупреждает Игорь Романенко.

При этом, продолжает он, важно понимать, что значение войны в Украине приобрело мировой характер. И стратегические игроки – США, Китай, наиболее мощные страны Европы (Британия, Франция, Германия), отдельные страны Азии и Глобального Юга, демонстрируя разную степень восприятия происходящего, хотят участвовать в урегулировании ситуации. Но условия окончания войны каждый понимает по-своему.

Игры США и Китая

Генерал считает, что американцы демонстрируют слишком осторожную политику, не решаясь дать нам всё необходимое для победы. А в последнее время – даже для эффективного отражения российского наступления.

"Неимоверное затягивание, странные отговорки, до сих пор не переданные самолеты и так далее… Всё это приводит к потере самими Штатами престижа, глобального лидерства. И к потере Украиной множества жизней, части территорий, к новым разрушениям, – подчеркивает эксперт. – В последнее время США пытаются менять ситуацию, но это выглядит, скорее, как хорошая мина при плохой игре. Тогда как Китай, которого США считают своим главным соперником, ведет собственную игру. И довольно успешную. Псевдомиротворчество, торговля с РФ, которая становится всё более зависимой от КНР, ослабление всем этим позиций американцев. Так что еще и это заставило Штаты встрепенуться".

Как следствие – в конце апреле состоялся визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай.

"Встретили его довольно прохладно. В том числе потому, что до этого со стороны Штатов шли сигналы Китаю о необходимости прекратить заниматься двойной игрой, двойными стандартами в ракурсе российско-украинской войны. А потом еще и Блинкен открытым текстом раскритиковал китайцев за их помощь РФ. Экономико-финансовую, отчасти – технологическую, практически всегда – дипломатическую (на внешней арене Москва и Пекин играют явно в одной команде). Эдакий чисто азиатский подход: улыбаться, кивать, но делать так, как считают нужным", – отмечает Игорь Романенко.

Понятно, продолжает он, что Китай действует, исходя их своих национальных интересов. Ему выгодно загребать жар руками РФ, ослабляя и ее, и Запад. Но это точно не в интересах ни Украины, ни США как лидеров Запада.

Мы оказались крепким орешком

Но пришло время, когда КНР придется определяться, считает эксперт. Давление на нее увеличивается, увиливать становится всё труднее.

"Однако Пекин пытается. Делает вид, что он как бы над схваткой. Что уважает территориальную целостность и суверенитет. Хотя, на самом деле, ему плевать на территориальные потери Украины, – уверен Игорь Романенко. – К сожалению, в определенной мере такой позиции придерживаются и некоторые наши западные союзники. По принципу "лишь бы быстрее прекратилась война". Хотя явно об этом, понятно, никто не говорит".

Но Украина не готова подыгрывать тут никому, подчеркивает генерал. Потому что у нас тоже есть свой национальный интерес.

"И есть такие страшные потери за десять лет войны в целом и на третьем году широкомасштабной, так что мы не станем закрывать глаза на игры якобы друзей и как бы не-врагов, – поясняет Игорь Романенко. – Которые зачастую готовы на всё, чтобы получить политическую и экономическую выгоду, удержаться у власти или прийти к ней. Пусть даже за счет расчленения Украины".

Но мы, акцентирует собеседник "Телеграфа", оказались крепким орешком. Для всех. Слишком неуступчивы. Слишком недипломатичны порой (но агрессивная дипломатия дает свои плоды). Слишком быстро учимся.

"Американцы жестко поучили нас прагматизму и рационализму своим осторожным подходом к выделению Украине помощи, а потом еще и полным ее прекращением более чем на полгода – как раз, когда россияне разворачивали новый этап своего наступления. Отсюда и наша реакция на "рекомендации" Вашингтона не бить по российским НПЗ.

Били, бьем и будем бить! Потому что это работает. И потому что это в наших национальных интересах, пусть даже кому-то из партнеров и не нравится. Для нас эта война – вопрос выживания государства и нации. А некоторые играют вокруг этого во внутреннюю и глобальную политику", – констатирует Игорь Романенко.

Так, по его словам, делает и Китай. Фактически реализуя мировую историю правления, суть которой – разделяй и властвуй.

"Поэтому такая азиатчина в исполнении Си Цзиньпина. Поэтому китайские "мирные" планы (где нет ничего о справедливом мире), нарочитое сближение с Россией (что пугает Запад), заигрывание с Европой (что пугает РФ и США)", – поясняет эксперт.

Европейские надежды Си

Игорь Романенко считает, что неслучайно китайский лидер с 5 мая наметил пятидневное европейское турне, выбрав для посещения Венгрию (самое слабое звено ЕС, с пророссийским руководством, у которого, однако, нарастает внутренняя оппозиция), Сербию (которая мечется между ЕС и РФ) и Францию (лидера ЕС, заинтересованного летом провести без эксцессов помпезные Олимпийские игры).

"Французский президент Эммануэль Макрон, у которого это последний срок полномочий, хочет запомниться громкими деяниями, а возможно, проложить так себе путь в руководство Евросоюза. Отсюда жесткая риторика в адрес РФ, готовность, по крайней мере на словах, ввести войска в Украину для помощи в отражении агрессии. Попытка продемонстрировать свою особую роль в Европе, независимость от политики США", – отмечает эксперт.

Он считает, что понимая это, Си организовывает свою поездку именно в эти европейские страны. И будет прощупывать там обстановку, доносить свою позицию. Готовить почву для принятия решения по участию/не участию Китая в Глобальном саммите мире в Швейцарии в середине июня.

Генерал напоминает, что пока позиция КНР такова: на переговорах должна присутствовать РФ (что неприемлемо для Украины). Впрочем, с нашей стороны уже пошли сигналы, что после этого саммита вероятность переговоров Киева с Москвой может увеличиться.

"Важно и то, насколько американцы от угроз Китаю за сотрудничество с Россией и саботаж мирного процесса перейдут к делу. Возможности прижать КНР санкциями есть. Вопрос – прижмут ли. Китай тут пытается сыграть на опережение, убедив хотя бы европейцев не давить на него. И, возможно, предлагая что-то взаимовыгодное взамен. Учитывая, что решения в ЕС принимаются консенсусом, Венгрия так точно подыграет Китаю", – прогнозирует Игорь Романенко.

Он резюмирует: нас ждет бурное в военном и дипломатическом смысле окончание весны и тяжелое, динамичное лето.